İslami Cihad: İsrail’le her türlü normalleşme ümmete saplanan bir hançer

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed el-Hindi, Arap rejimlerinin Doha’daki olağanüstü zirvede işgalci İsrail karşısında sergilediği sessizlik ve etkisiz tavırları sert bir dille eleştirdi.

El-Hindi, kaleme aldığı kısa makalede, Siyonist rejimin Doha’da sivil evleri bombalamasının tüm kırmızı çizgileri aştığını, buna rağmen Arap liderlerin yalnızca kınama ile yetindiğini vurguladı. “Bu tutum, ümmetin kalbine saplanan bir hançerden farksızdır” diyen el-Hindi, İsrail’le her türlü işbirliği ve normalleşmenin Filistin ve bütün İslam ümmetine ihanet olduğunu söyledi.

Doha toplantısında 57 İslam ülkesinin temsilcileri, Gazze’ye karşı 23 aydır süren katliam, aç bırakma ve soykırım siyasetini sözde kınasa da, ABD’nin gölgesinde hareket eden bazı rejimler gerçek bir adım atmaya cesaret edemedi. El-Hindi’ye göre, ABD güdümünde kalan bu ülkelerin politikaları, İslam dünyasının birliğini ve direniş kabiliyetini felce uğratmaktadır.

İslami Cihad yetkilisi, “Ümmet bugün tarihi bir sınavla karşı karşıyadır: Ya gerçek bağımsızlığa yönelecek ya da ABD-İsrail ekseninin kölesi olarak kalacaktır” diyerek Arap başkentlerine seslendi. El-Hindi, “Normalleşme ve işbirliği projeleri, işgalcinin planladığı ‘Büyük İsrail’ hezeyanına hizmet eder. Bunun karşısında durmak, ümmetin asli görevidir” ifadelerini kullandı.