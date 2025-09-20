Siyonist İsrail Suriye'yi bombalarken, HTŞ rejimi normalleşme peşinde

News ID: 1729009

Suriye'nin güneyindeki sivilleri hedef alan işgalci İsrail saldırıları devam ederken, HTŞ rejimi, Siyonist İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu durum, HTŞ rejimi ile Siyonist İsrail arasındaki bağları ve HTŞ rejiminin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.