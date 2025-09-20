  1. Ana Sayfa
Siyonist İsrail Suriye'yi bombalarken, HTŞ rejimi normalleşme peşinde

20 Eylül 2025 - 16:57
News ID: 1729009
Siyonist İsrail Suriye'yi bombalarken, HTŞ rejimi normalleşme peşinde

Suriye'nin güneyindeki sivilleri hedef alan işgalci İsrail saldırıları devam ederken, HTŞ rejimi, Siyonist İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu durum, HTŞ rejimi ile Siyonist İsrail arasındaki bağları ve HTŞ rejiminin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye'deki insan hakları ihlallerini izleyen Deyr'ez-Zûr merkezli kaynaklar, işgalci İsrail rejiminin topçu bataryalarıyla Kuneytra iline bağlı Kudne köyünü hedef aldığını bildirdi. Aynı şekilde, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail askerlerinin Dera ilinin kırsalında bulunan Abidin köyüne saldırdığını duyurdu.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu son saldırılar, katil İsrail'in Suriye'nin egemenliğini sistematik olarak ihlal etme politikasının yeni birer örneği olarak kayıtlara geçti.

