Siyonist İsrail Suriye'yi bombalarken, HTŞ rejimi normalleşme peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye'deki insan hakları ihlallerini izleyen Deyr'ez-Zûr merkezli kaynaklar, işgalci İsrail rejiminin topçu bataryalarıyla Kuneytra iline bağlı Kudne köyünü hedef aldığını bildirdi. Aynı şekilde, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail askerlerinin Dera ilinin kırsalında bulunan Abidin köyüne saldırdığını duyurdu.
Sivil yerleşim alanlarını hedef alan ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu son saldırılar, katil İsrail'in Suriye'nin egemenliğini sistematik olarak ihlal etme politikasının yeni birer örneği olarak kayıtlara geçti.
yorumunuz