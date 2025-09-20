ABD Afganistan'ı işgale doymadı: Begram Hava Üssü için geri geliyorlar

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, ülkesinin Afganistan'daki askeri varlığını yeniden tesis etmeye yönelik planlarını kamuoyuna duyurdu. Trump, Başkan Joe Biden yönetimini, stratejik öneme sahip Begram Hava Üssü'nden çekilme kararı nedeniyle "beceriksizlikle" suçlayarak, üssü geri almak için Afganistan ile görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

"Terk Edilmemesi Gereken Bir Üs" İddiası

Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Batı'nın sömürgeci politikalarının tipik bir örneğini sergileyen Trump, "Oradan asla vazgeçilmemeliydi. Begram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık. Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu" ifadelerini kullandı. Trump, üssün geri alınması durumunda bölgede yeniden "küçük bir ABD askeri varlığı" oluşturulmak istendiğinin altını çizdi.

Emperyalist Politikaların Devamı

Bu açıklamalar, ABD'nin Soğuk Savaş sonrası dönemde dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü işgalci ve müdahaleci dış politikanın yeni bir yansıması olarak yorumlanıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları, bir ülkenin toprağındaki bir askeri üssü "geri alma" söyleminin, ancak emperyalist bir zihniyetle açıklanabileceğini belirtiyor.

Begram Hava Üssü, 20 yılı aşkın süren ve binlerce sivilin hayatına mal olan ABD işgali boyunca Washington'un bölgedeki askeri operasyonlarının merkez üssü olmuştu. Biden yönetiminin 2021'deki çekilme kararı, eleştirilere rağmen, bu uzun ve yıkıcı işgal dönemine son noktayı koymuştu. Trump'ın bu hamlesi, bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyu tarafından, Batı'nın istikrarsızlığa sürüklediği coğrafyalarda kalıcı hegemonya arayışının bir göstergesi olarak kaygıyla karşılandı.

Bu girişim, ABD'nin küresel askeri ayak izini daraltma sözünü tutmak yerine, fırsat bulduğunda eski işgal alanlarına yeniden dönme niyetini ortaya koyarak, Washington'un emperyalist politikalarının değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.