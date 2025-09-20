İmam Musa Sadr'ın ailesinden Kaddafi davasına tepki

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İmam Musa Sadr’ın ailesi, Adalet Bakanı Adil Nassar’ın açıklamalarının yargı bağımsızlığını ihlal ettiğini duyurdu.

Ailenin avukatı Şadi Hüseyin, Nassar’ın tutuklu Hannibal Kaddafi ile ilgili sözlerine yanıt olarak, “Adaletin korunması gerekenlerin sözleri, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini zedelediği için bu açıklamayı Yüksek Yargı Konseyi ve yürütme erkinin dikkatine sunuyoruz” dedi.

Açıklamada, Adalet Bakanı’nın sözlerinin, davanın yargı soruşturmacısı Yargıç Zaher Hammade üzerinde “açık ve benzeri görülmemiş bir baskıyı temsil ettiği” vurgulandı ve “Hikayenin devamı da var” ifadesi kullanıldı.

Nassar, dün televizyon röportajında, “Hannibal Kaddafi’nin serbest bırakılması yönündeki adli soruşturmanın kararını bekliyoruz” demişti.

Eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin oğlu Hannibal Kaddafi, 1978’de Libya’da kaybolan İmam Musa Sadr’la ilgili bilgi sakladığı iddiasıyla Aralık 2015’te tutuklanmıştı.