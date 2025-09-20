İsrail Ordusu Deraa ve Kuneytra Kırsalında Geçici Kontrol Noktaları Kurdu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamalarına göre, İsrail ordusu Suriye’nin güneyinde yer alan Deraa ve Kuneytra kırsalında bir dizi köye girerek geçici kontrol noktaları kurdu. Bu harekat, sınır hattında gerginliği arttırırken, bölgedeki durumun güvenlik açısından kritik bir dönemece girdiğini gösteriyor.

Geçici kontrol noktaları, özellikle stratejik öneme sahip yollar ve yerleşim alanlarında kuruldu. Bu noktalar üzerinden bölgedeki hareketlilik Izlenmeye çalışılırken, İsrail’in terör unsurlarına karşı istihbarat ve güvenlik amaçlı operasyon hazırlığında olduğu değerlendiriliyor.

Bölgede yaşayan halk, askeri hareketlilikten rahatsızlık duyarken, geçişlerin kısıtlanması ve yoğun güvenlik önlemleri günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Suriye devlet kaynakları ise bu gelişmeleri uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek yoğun tepkilerini sürdürüyor.

İsrail’in bu adımı, bölgedeki güç dengelerini ve gelecekteki askeri stratejileri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Özellikle Kuneytra’da daha önce de sık sık yaşanan gerginlikler düşünüldüğünde, yeni kontrol noktalarının uzun vadede bölge güvenliğine yönelik etkileri yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, bu hareketin Suriye'nin güneyindeki istikrarı tehdit edebileceği ve uluslararası toplumda yeni tartışmalar yaratabileceği görüşünde. Bölgedeki gelişmeler, Orta Doğu’daki karmaşık güç dengeleri ve askeri müdahalelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Bu arada, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve uluslararası gözlemciler, bölgede yaşanabilecek yeni çatışmalar ve gerginliklere karşı uyarılarını sürdürüyor. İsrail’in kontrol noktaları kurma hamlesi, bölgedeki güvenlik politikalarının geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.