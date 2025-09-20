Siyonistler, Güney Şam'da Dürzî Kontrol Alanını Sınırlandırıp İsrail İçin Güvenlik Hattı Kuruyor + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonistlerin, müzakereler yoluyla el-Culani'yi kabul etmeye zorladığı plan ortaya çıktı. Buna göre, Dürzîlerin kontrolündeki alan Güney Şam'dan Lübnan sınırına kadar genişlemiş durumda. İsrail rejimi için bu alan çevresinde bir tampon hattı oluşturulacak. Bu hat, rejimin bölgeye kolayca girip çıkmasını ve hareket serbestisi sağlamasını hedefliyor.

Bölgenin ortasında sarı renkli bir tampon bölge yer alıyor. Bu bölgenin arkasında ise mavi renkle gösterilen ve el-Culani'nin kontrolü dışındaki, Siyonist işgali altındaki Golan toprakları ile Suriye arasındaki tampon hattı bulunuyor. Burada, barış gücü mensupları görev yapıyordu.

El-Culani, İsrail ile varılan anlaşmalar hakkında sürekli açıklamalar yaparken, bu kritik plan hakkında sessiz kalıyor. Böylece Güney Suriye, pratikte tamamen elden çıkmış durumda.

Bu gelişme sadece El-Culani ve onun gibi teröristler için değil, aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destekçileri için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Çünkü bu düzenleme sayesinde İsrail rejimi, kuzey-güney koridorunu ve Türkiye’nin Ürdün, Körfez ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile ticari erişimini kontrol edebilecek. İstediği her an Erdoğan’ın ticari alanına darbe vurabilir ve bölgede baskı kurabilir.

Bu durum, bölgedeki dengeleri ve güç ilişkilerini köklü biçimde değiştirecek stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.