İran, her türlü yasa dışı eyleme karşı cevap verme hakkına sahiptir.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin 2015 yılında Nükleer Anlaşma (JCPOA) ve 2231 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla sona erdirilmiş kararları geri getirmeye çalışmasını sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, bu üç Avrupa ülkesinin anlaşmazlık çözüm mekanizmasını kötüye kullanarak eski yaptırımları tekrar yürürlüğe sokma çabalarının yasa dışı, haksız ve tahrik edici olduğu bildirildi.

2231 sayılı karar, JCPOA’nın ayrılmaz bir parçası olarak İran’ın nükleer programının barışçıl doğasını onaylamış, önceki yıllarda İran’a karşı alınan yaptırımları sona erdirmiş ve nükleer konunun 2025 Eylül ayında Güvenlik Konseyi gündeminden kaldırılmasını sağlamıştı.

Üç Avrupa ülkesinin bu yasa dışı tutumu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik İsrail ve ABD tarafından yapılan saldırılarla aynı dönemde gerçekleşti. Bu saldırılar, BM Şartı’nı ihlal etmekte, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmakta ve nükleer yayılma rejiminin temelini zayıflatmaktadır. Avrupa ülkeleri ise bu saldırıları kınamaktan kaçınarak, anlaşmazlık mekanizmasını suistimal eden yeni bir yasa dışı eyleme imza attı.

İran, 9 Eylül 2025’de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile ulaştığı anlaşmaya vurgu yaparak Avrupa ülkelerinin bu anlaşmayı görmezden geldiğini, Ayrıca anlaşmazlık sebebi olarak gösterilen işbirliği eksikliği iddialarının da gerçek dışı olduğunu belirtti. İran, mantıklı önerilerinin ise siyasi çıkarlar gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı.

İran, her zaman diplomasi ve diyalog yolunu açık tutmak istemesine rağmen, bu ülkelerin ABD'nin tek taraflı politikalarına körü körüne bağlı kaldığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu hususlar vurgulandı:

Avrupa ülkelerinin girişimi diplomatik süreçleri zayıflatmakta, uluslararası ilişkilerde gerilimi artırmaktadır.

Sorumluluk tamamen ABD ve bu üç Avrupa ülkesindedir; bu ülkeler bazı geçici Güvenlik Konseyi üyelerine baskı yaparak gerçek dışı iddialarla destek sağlamaya çalışmıştır.

Bu karar, birçok Güvenlik Konseyi üyesinin güçlü muhalefetine rağmen daha geniş bir uzlaşı olmadan alınmıştır ve konseye olan güveni sarsmaktadır.

İran’ın barışçıl nükleer programı ulusal bilimsel ve teknolojik gelişim isteğine dayanmaktadır ve İran bu yoldaki kararlılığını sürdürmektedir.

İran, herhangi bir yasa dışı eyleme karşı orantılı yanıt verme hakkını saklı tutar.

Uluslararası toplumun sorumlu üyeleri, bu yasa dışı girişimi kınamaya ve meşrulaştırmaktan kaçınmaya çağrıldı.

Bu gelişme, uluslararası diplomasi ve nükleer anlaşmanın geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.