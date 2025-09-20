Fransa’dan Belediyelere Filistin Bayrağı Yasağı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransa, belediyelerin resmi binalarında Filistin bayrağı asmasını yasaklayan bir karar aldı. Bu düzenleme, ulusal birliğin korunması ve siyasi gerilimlerin önlenmesi amacıyla hükümet tarafından hayata geçirildi.

Son dönemde bazı belediyelerde Filistin bayrağının resmi binalarda asılması, ülkede tartışmalara yol açmıştı. Hükümet, bu uygulamanın bölünmelere neden olabileceği gerekçesiyle bayrak yasağını getirdi. Yasak, belediyelerin resmi alanlarında sadece Fransa’ya ait bayrakların kullanılmasını zorunlu kılıyor.

Karar, özellikle çok kültürlü yapıya ve ifade özgürlüğüne önem veren çevrelerden tepki aldı. Bazı belediye başkanları ve insan hakları savunucuları, yasağın demokratik haklara ve ifade çeşitliliğine zarar vereceğini savunuyor. Diğer yandan, hükümet yetkilileri, Fransa’nın birlik ve beraberliğini tehdit eden sembollere karşı düzenlemeler yapmanın zorunlu olduğunu vurguladı.

Uluslararası alanda da yankı bulan karar, Orta Doğu politikaları ve diasporalar arasındaki hassas dengeleri etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fransa’daki Filistin kökenli topluluklar ise bu yasağı ayrımcı bulduklarını belirterek protestolara başladı.

Uzmanlar, Fransa’nın bu adımının iç siyasette ve toplumsal uyumda yeni tartışmaların fitilini ateşleyebileceğini öngörüyor. Bu gelişmeler, ülkedeki farklı kimlik ve taleplerin nasıl dengeleneceğine dair önemli bir sınav niteliği taşıyor.