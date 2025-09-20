ABD’nin İstanbul’daki Suriye Diplomatlarında Ani Görev Değişikliği

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD, Suriye ile ilgili fiili diplomatik misyon kaynaklı İstanbul’daki Suriye Bölgesel Platformu’nda (SRP) görev yapan bazı üst düzey diplomatlarını ani bir kararla görevden aldı. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, söz konusu diplomatlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a bağlıydı. Görevden alınmalar, HTŞ ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

Bazı kaynaklar görevden almaların, diplomatların SDG ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya yönelik politikalar konusunda Barrack ile görüş ayrılığı yaşaması nedeniyle gerçekleştiğini öne sürse de, resmi açıklamalar bu iddiaları doğrulamıyor. Washington, bu değişikliklerin Suriye politikasında herhangi bir yön değişikliğine işaret etmediğini vurguladı.

Suriye Bölgesel Platformu, 2012’de Şam Büyükelçiliği'nin kapanmasının ardından ABD'nin Suriye’deki fiili diplomatik misyonu olarak faaliyet gösteriyor ve merkezi İstanbul’daki ABD Başkonsolosluğu’nda bulunuyor. Görevden alınan diplomatların, bölgedeki politik durumu etkileyecek ani değişikliklerin parçası olmadığı belirtiliyor.

Trump’ın mayısta göreve getirdiği Tom Barrack, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ve bölgelerin Şam yönetimine kademeli olarak devrini destekliyor. Bu politika çerçevesinde diplomatlar ile temsilciler arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşandığı kaydediliyor.

Diplomatik çevreler, görevden alınmaların personel değişimi ve yeniden yapılanma kapsamında gerçekleştiğini, Suriye politikasının temelde aynı çizgide devam edeceğini dile getiriyor. Bu gelişmeler, Suriye’de sürdürülen politikalardaki zorluklar ve aktörler arasındaki hassas dengeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, Suriye ile ilgili diplomatik çalışmaların farklı lokasyonlarda devam ettiğini açıkladı. Bu değişikliklerin, bölgedeki mevcut politik durum üzerinde kısa vadede önemli bir etkisi olmayacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak, ABD’nin İstanbul’daki Suriye diplomatları arasında gerçekleşen görev değişiklikleri, bölgedeki entegrasyon süreci ve Suriye politikalarının karmaşık yapısı içinde değerlendirilirken, bu hamlenin diplomatik alanda yeniden düzenlemelerin bir parçası olduğu vurgulanıyor.