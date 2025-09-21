Gazze’de 900 Bin Kişi İsrail’in Bombardımanlarına ve Açlık Kuşatmasına Direniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki hükümet, İsrail’in sürdürülen bombardıman ve abluka politikalarına rağmen 900 binden fazla kişinin evlerini terk etmeyi reddettiğini açıkladı. Siyonist İsrail'in saldırıları, Gazze kentinin özellikle kuzey bölgelerinde yoğunlaşırken, siviller üzerindeki insani baskı her geçen gün artıyor.

Bombardımanlar nedeniyle altyapının büyük oranda zarar gördüğü bölgede, gazze halkı hem enerjide hem de temel gıdalarda ciddi kıtlıkla karşı karşıya. İsrail’in açlıkla göçe zorlama stratejisi, geniş çaplı insani kriz riskini beraberinde getiriyor. Buna rağmen 900 binden fazla Gazze sakini, bağlılıklarını ve direnişlerini göstererek evlerini terk etmiyor.

Gazze yönetimi, uluslararası toplumdan İsrail’in saldırılarına karşı daha etkin müdahalede bulunmasını talep ederken, sivillerin korunması için acil insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, çatışmaların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çözümler üretilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail’in askeri operasyonları, bölgedeki gerginliği tırmandırmaya devam ederken, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun Gazze’deki insani duruma yanıt vermede üzerlerine düşeni yapması kritik önem taşıyor. Bölgeden gelen görüntüler ve raporlar, sivillerin maruz kaldığı zor koşulların çarpıcı bir şekilde artışta olduğunu gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Gazze’de halkın büyük çoğunluğunun direnişi devam ederken, bölgedeki krizin derinleşmemesi ve sivillerin can güvenliğinin sağlanması için uluslararası toplumdan acil ve somut adımlar bekleniyor.