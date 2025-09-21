İran Devrim Muhafızları'ndan caydırıcılık mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti’nin güçlü savunma gücü, Haft-ı Defa-ı Mukaddes vesilesiyle yayımladığı bildiride sürekli hazırlığın, strateji ve taktiklerdeki yaratıcılığın düşmana karşı etkili caydırıcılığın anahtarı olduğunu vurguladı. Bildiride, geçmiş savunma tecrübelerinin sınandığı birinci ve ikinci savunma dönemleri hatırlatılarak, İran’ın hem teknolojide hem de stratejik kabiliyette elde ettiği ilerlemenin bir daha gösterildiği belirtildi.

Metinde şöyle denildi:

“Sürekli hazırlık, strateji ve taktiklerdeki yaratıcılık ile ileri savunma teknolojilerinin sürekli geliştirilmesi etkili caydırıcılığın ürünüdür. Herhangi bir yeni hesap hatası veya düşman taarruzu halinde İslam Cumhuriyeti sahada inisiyatifi eline alacak ve düşmana ezici, ibret verici bir misliyle karşılık verecektir.”

Bildiri, 45. Savunma Haftası ve 12 günlük savunma dönemine atıfla milletin direniş ruhunu ve ulusal birlik içinde elde edilen zaferleri öne çıkardı. Savunma döneminin ulusal onurun kaynağı olduğu, ülke toprak bütünlüğünün iman, birlik ve liderlik sayesinde korunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ekonomik ambargolar ve çok katmanlı baskılara rağmen sahadaki güçlerin yerli bilgi ve beceriyle kendine yeterlilik, savunma ve caydırıcılık seviyesine ulaştığı vurgulandı. İran’ın geçmişteki kararlı ve caydırıcı karşılıkları örnek gösterilerek, ulusun gerektiğinde yeni dersler verecek kapasitede olduğu belirtildi.

Son bölümde, özellikle siyonist rejim ve yalan söyleyen Amerikan yönetimine yönelik uyarı yer aldı: Her türlü saldırı ve müdahaleye karşı ülkenin askeri gücü, bilgi kapasitesi, deniz, kara, hava, füze ve siber savunma yetenekleri ile direniş destek mekanizmaları en yüksek seviyede hazır tutulmaktadır. Her hatanın ağır ve pişman edici bir sonuç doğuracağı açıklandı.