İşgal ordusunun kayıpları sansürleniyor: 8 Siyonist asker yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim medyası, Gazze yakınlarında yaşanan bir olayda işgal ordusuna ait zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 8 askerin yaralandığını bildirdi.
El-Cezire’nin aktardığına göre, rejimin 14. kanal televizyonu, Kfir Tugayı’na bağlı askerlerin Gazze girişinde gerçekleşen olayda yaralandığını duyurdu.
Haberde, yaralı askerlerin devrilen zırhlı araçta bulunduğu ifade edilirken, olayın sebebine ilişkin ayrıntı verilmedi. Rejimin askeri sansür birimleri, özellikle Gazze cephesinde işgal ordusunun yaşadığı kayıpları gizlemek için sıkı kontrol uygulamakta.
Direniş kaynakları, bu tür haberlerin genellikle örtbas edildiğini, işgal ordusunun moral kaybı ve çöküşünü gizlemek için gerçek rakamların halktan saklandığını vurguluyor.
