  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

İşgal ordusunun kayıpları sansürleniyor: 8 Siyonist asker yaralandı

21 Eylül 2025 - 17:14
News ID: 1729475
İşgal ordusunun kayıpları sansürleniyor: 8 Siyonist asker yaralandı

Gazze yakınlarında işgal ordusuna ait bir zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 siyonist asker yaralandı. Olayın ayrıntıları rejim sansürü nedeniyle gizlenirken, uzmanlar işgal ordusunun gerçek kayıplarının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim medyası, Gazze yakınlarında yaşanan bir olayda işgal ordusuna ait zırhlı bir aracın devrilmesi sonucu 8 askerin yaralandığını bildirdi.

El-Cezire’nin aktardığına göre, rejimin 14. kanal televizyonu, Kfir Tugayı’na bağlı askerlerin Gazze girişinde gerçekleşen olayda yaralandığını duyurdu.

Haberde, yaralı askerlerin devrilen zırhlı araçta bulunduğu ifade edilirken, olayın sebebine ilişkin ayrıntı verilmedi. Rejimin askeri sansür birimleri, özellikle Gazze cephesinde işgal ordusunun yaşadığı kayıpları gizlemek için sıkı kontrol uygulamakta.

Direniş kaynakları, bu tür haberlerin genellikle örtbas edildiğini, işgal ordusunun moral kaybı ve çöküşünü gizlemek için gerçek rakamların halktan saklandığını vurguluyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen