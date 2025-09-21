İşgal ordusunun kayıpları sansürleniyor: 8 Siyonist asker yaralandı

News ID: 1729475

Gazze yakınlarında işgal ordusuna ait bir zırhlı aracın devrilmesi sonucu 8 siyonist asker yaralandı. Olayın ayrıntıları rejim sansürü nedeniyle gizlenirken, uzmanlar işgal ordusunun gerçek kayıplarının çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.