Trump’tan Afganistan’a tehdit: Geri vermezlerse kötü olur

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ı tehdit ederek “Eğer Bagram Hava Üssü’nü geri vermezse kötü şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bagram Üssü’nü ABD inşa etti, eğer Afganistan bunu bize iade etmezse sonuçları ağır olur” diyerek açıkça şantajda bulundu.

Trump, İngiltere ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında da Bagram’ın önemini vurgulayarak şu sözleri sarf etti: “Orayı geri almaya çalışıyoruz çünkü oraya ihtiyacımız var. Bu üs, Çin’in nükleer silah üretim merkezlerine yalnızca bir saat uzaklıkta. Bu nedenle bizim için stratejik öneme sahip.”

Trump daha önce de Biden yönetimini, Bagram’ı Çin’in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı. Ancak bölge uzmanları, ABD’nin Afganistan’da aldığı ağır yenilgiye rağmen hâlâ işgalci heveslerinden vazgeçmediğini belirtiyor. Trump’ın yeni tehditleri, Washington’un ne Afganistan’ın bağımsızlığına ne de bölge halklarının iradesine saygı gösterdiğini; tek amacının Çin’i kuşatmak ve Direniş Cephesi’ni baskılamak olduğunu bir kez daha kanıtladı.