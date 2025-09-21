Mısır: Sina Yarımadası'ndaki askeri varlığımız sınırları güvence altına almayı amaçlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Mısır Basın Enformasyon Kurumundan, "uluslararası medyada yer alan Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Sina Yarımadasındaki varlığına ilişkin haberlerle ilgili" açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sina'da bulunan güçlerin asıl amacı, barış antlaşmasının taraflarıyla (İsrail ve ABD) önceden yapılan koordinasyon çerçevesinde, terör eylemleri ve kaçakçılık da dahil olmak üzere her türlü tehlikeye karşı Mısır sınırlarını güvence altına almaktır." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın barış antlaşmasına bağlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, daha önce varılan hiçbir antlaşma veya anlaşmanın da ihlal edilmediği ifade edildi.

Mısır'ın Gazze'deki saldırıların genişletilmesi ve Filistinlilerin göçe zorlanmasını "kesin bir şekilde reddettiği" yinelenen açıklamada, Kahire yönetiminin, Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm uyarınca bağımsız devletini kurma hakkını desteklediği aktarıldı.

ABD merkezli Axios haber sitesinin Washington ve Tel Aviv'den yetkililere dayandırdığı haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı Sina Yarımadası'nda askeri varlığını arttırdığı öne sürülen Kahire yönetimine baskı yapmasını istediği belirtilmişti.

Öte yandan Axios'a konuşan Mısırlı bir yetkili ise İsrail'in iddialarını yalanlamıştı.

Netanyahu'nun, hafta başında İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, ABD'nin garantörlüğünde 1979'da imzalanan Camp David Anlaşması'nın Kahire yönetimince önemli ölçüde ihlal edildiğini söylediği ve sözde ihlalleri sıralayan bir liste sunduğu aktarılmıştı.