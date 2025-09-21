  1. Ana Sayfa
Gazze'de 7 aylık bebek annesinin kucağındayken İsrail kurşunuyla şehit oldu

21 Eylül 2025 - 17:23
News ID: 1729482
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 7 aylık bir bebek annesinin kucağındayken işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateşin hedefi oldu.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-  İşgalci İsrail, daha önce defalarca "güvenli ve insani" bölge ilan ettiği Han Yunus'un Mevasi bölgesinde saldırılarına devam ediyor.

Mevasi'ye düzenlenen saldırıların son kurbanı henüz 7 aylık Cude el-Attar oldu.

Anne Aye el-Attar, oğlunun kucağında olduğu sırada karnından vurulduğunu söyledi.

Filistinli bebeğin dayısı Sair Ebu Cerez de karnından vurulan Cude'yi hemen hastaneye kaldırdıklarını ancak doktorların yeğenini kurtaramadığını dile getirdi.

