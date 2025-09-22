İran ve Rusya’dan nükleer ortaklık: Yeni santraller inşa edilecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Moskova’da temaslarda bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, önümüzdeki günlerde İran ile Rusya arasında yeni nükleer santral inşası için anlaşma imzalanacağını duyurdu. İslami, iki ülke arasındaki hükümetler arası anlaşma kapsamında 8 nükleer santral projesi bulunduğunu, bunlardan 4’ünün Buşehr’de inşa edileceğini belirtti. Gerekli hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan İslami, bu hafta imzalanacak anlaşmayla birlikte sürecin tasarım, mühendislik ve uygulama safhasına geçileceğini kaydetti.

İslami ayrıca İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği konusunda da açıklamalarda bulundu. Batı ülkeleri ve Siyonist lobinin ajans üzerindeki baskılarının örgütün tarafsızlığını zedelediğini belirten İslami, “Amerika ve İsrail’in barışçıl nükleer tesislerimize yönelik saldırıları ajans tarafından kınanmıyor. Bu, kurum içindeki derin nüfuzu ve çifte standardı ortaya koyuyor” dedi.

İranlı yetkili, Tahran’ın her zaman pazarlık dışı barışçıl nükleer programını sürdürdüğünü ve UAEA yükümlülüklerine bağlı kaldığını vurgularken, işbirliğinin ancak ajansın bağımsız ve adil bir tavır sergilemesi halinde süreceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl ABD ve İsrail’in nükleer tesislere yönelik yasadışı saldırılarının ardından İran Parlamentosu, UAEA ile işbirliğinin durdurulmasını öngören bir yasa çıkarmıştı. Buna rağmen İran, uluslararası hukuka bağlılığını göstermek amacıyla sınırlı işbirliği sürdürmüş ve son olarak Mısır’da UAEA ile yeni bir çerçeve anlaşmasına varmıştı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, anlaşmanın “İran’a karşı herhangi bir düşmanca girişim olmadığı sürece geçerli” olduğunu açıklamıştı.

İslami’nin Moskova ziyaretinde ayrıca nükleer alanda bilimsel araştırma, eğitim ve teknolojik işbirliği konularında da mutabakatlar imzalanması bekleniyor.