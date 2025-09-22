ABD Temsilcisi Barrack’tan Netanyahu’ya Sert Eleştiri: “Kırmızı Çizgileri Hiçe Sayıyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, İsrail’in başında bulunan Başbakan Benjamin Netanyahu’nun bölgesel güvenlik politikaları ve diplomatik duruşu hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Barrack, özellikle Netanyahu’nun sınırlar ve kırmızı çizgiler konusunda “kaygısız”, yani sorumsuz hareket ettiğini vurgulayarak, bunun bölgede güvenliği tehdit eden ciddi bir adım olduğunu belirtti.

Barrack’ın eleştirisi, Netanyahu’nun özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki duruşuna odaklanıyor. Filistin devletinin tanınması konusuna şüpheyle yaklaşan Barrack, bunun pratikte bir faydası olmadığını savunuyor. Bu görüş, uzun zamandır uluslararası arenada da tartışılan bir konu olmakla birlikte, ABD temsilcisinin bu kadar açık ve olumsuz ifadeler kullanması dikkat çekti.

Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlama ihtimalinin zayıf olduğu konusunda ise Barrack, bölgedeki gerilimlerin ve tarafların sert tutumlarının söz konusu durumu zorlaştırdığını belirtti. Bu açıklama, barış süreci umutlarının yeniden sorgulanmasına neden oluyor.

Bunun yanında İsrail’in Katar’a yönelik hamlelerine gelen eleştiriler de bölgesel diplomasi açısından önemli. Barrack, Katar’la ilişkilerin ve İsrail’in bu ülkeye yönelik stratejilerinin sürdürülebilir olmadığını ima etti ve bu tür hamlelerin uzun vadeli barış ve istikrar sağlamaktan uzak olduğuna işaret etti.

Sonuç olarak Thomas Barrack’ın açıklamaları, Netanyahu’nun hem içeride hem dışarıda izlediği politikalara dair önemli ve eleştirel bir perspektif sunuyor. ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisinin bu tutumu, İsrail-Filistin çatışması ve bölgesel diplomasi açısından yeni tartışmaların doğmasına zemin hazırlıyor.