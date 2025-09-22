  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Haber Analiz

Siyonist bakan: Mahmud Abbas tutuklanmalı

22 Eylül 2025 - 16:54
News ID: 1729882
Siyonist bakan: Mahmud Abbas tutuklanmalı

Siyonist İsrail sözde "İç Güvenlik Bakanı" Itamar Ben-Gvir, eğer İsrail Başbakanı olsaydı, Abbas’ın derhal tutuklanmasını emredeceğini söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail sözde "İç Güvenlik Bakanı" Itamar Ben-Gvir, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’a sert tepki gösterdi.

Siyonist bakan Ben-Gvir, eğer İsrail Başbakanı olsaydı, Abbas’ın derhal tutuklanmasını emredeceğini söyledi.

Bu açıklama, Abbas ve Filistin Yönetimi’nin İsrail’e karşı direniş güçlerine karşı işbirliği yaptıkları bilinen bir dönemde geldi. Bu işbirliği çerçevesinde, Filistin Yönetimi direniş güçlerinin konumları ve hareketleri hakkında bilgi sağlamakta ve bazı durumlarda tutuklamalara katkıda bulunmaktadır. Abbas, geçmişte defalarca direniş operasyonlarını kınamıştır.

Siyonist kaynaklar, Ben-Gvir’in bu açıklamasının, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınma sürecinin hız kazanmasıyla ilişkili olduğunu belirtiyor.

Önceki açıklamalarında Ben-Gvir, Filistinli tutukluların idam edilmesini de talep etmişti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha