Nepal’de Yolsuzluk Protestolarında Şiddet: 74 Ölü, Başbakan Oli İstifa Etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Nepal, son günlerde yaşanan yolsuzluk karşıtı protestoların kontrolden çıkmasıyla büyük bir trajediye sahne oldu. Ülke genelinde düzenlenen gösterilerde çıkan şiddet olaylarında 74 kişi yaşamını yitirdi. Protestoların acı bilançosu, Nepal siyasetinde önemli bir sarsıntıya yol açtı ve Başbakan Şarma Oli, artan baskılar karşısında istifa etmek zorunda kaldı.

Gösteriler, hükümetin yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalması ve kamu hizmetlerinde usulsüzlük iddialarının artması üzerine başladı. Başta başkent Katmandu olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi sokaklara döküldü. Ancak protestolar zamanla şiddetli çatışmalara dönüştü, polis ile göstericiler arasında sert müdahaleler ve taşkınlıklar yaşandı. Bu karmaşada çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu ve kamu malında ciddi zararlar meydana geldi.

Başbakan Oli’nin istifası, ülkede siyasi kriz ortamını derinleştirirken, hükümet hızlı ve etkili bir çözüm bulma ihtiyacını ortaya koydu. Bu çerçevede, emekli hakim Gauri Bahadur Karki’nin başkanlığında üç kişilik bağımsız bir soruşturma komitesi kuruldu. Komite, olayların tüm yönlerini araştıracak, hem güvenlik güçlerinin hem de protestocuların ihlallerini, ayrıca yaşanan kundaklama ve vandalizm vakalarını inceleyecek.

Bu adım, Nepal hükümetinin hem iç hem de uluslararası toplumdaki eleştirileri yatıştırma çabası olarak görülüyor. Ancak ülkede gerginliklerin tamamen sona ermesi ve toplumsal uzlaşının sağlanması için uzun ve zorlu bir sürecin beklediği belirtiliyor.

Nepal’de yaşanan bu dram, yolsuzlukla mücadele mücadelesinin ne kadar hassas ve hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya koyarken, siyasi istikrarın ve halkın güvenliğinin sağlanmasının kritik bir öncelik olduğunu gösteriyor.