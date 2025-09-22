Lübnanlı Analist Neccar’dan Sert Uyarı: Katar Hamas’ı Koruyor, Suudi Arabistan İsrail’den Darbe Alabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnanlı siyasi analist İsmail Neccar, Orta Doğu’daki güç dengeleri ve son dönemde yükselen gerilimler üzerine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Neccar, Katar’ın Hamas liderlerinin güvenliğini sağladığını iddia ederek, bu durumun bölge krizlerini daha da karmaşık hale getirdiği görüşünü savundu. Katar’ın bu koruma rolünün, Hamas’ın diplomatik ve askeri hareket kabiliyetini artırdığını vurgulayan analist, bunun İsrail ve körfez ülkeleri arasındaki dengeleri etkilediği uyarısında bulundu.

Neccar’a göre gerilimlerin şiddetlenmesi halinde, özellikle Suudi Arabistan’ın İsrail’den darbeler alabilecek hassas bir konuma gireceği ifade ediliyor. Suudi Arabistan’ın bölgedeki kritik konumu ve stratejik önemi, İsrail ile olası doğrudan veya dolaylı çatışmalarda ülkede ciddi etkiler yaratabileceğine işaret ediliyor. Böyle bir senaryonun, başta Körfez ülkeleri olmak üzere bölgesel istikrarı derinden sarsma riski taşıdığı analiz ediliyor.

Öte yandan Neccar, direniş unsurlarının halen güçlü ve organize olduğunu belirterek, silahların “İmam Mehdi için saklandığını” söyledi. Bu ifadenin, direniş gruplarının ileride kullanmak üzere önemli askeri kapasiteyi muhafaza ettiğine yönelik bir metafor olarak değerlendiriliyor. Bu durum, tarafların kısa vadede büyük çaplı çatışmalardan kaçınsa da, uzun vadede hazırlıklı ve kararlı oldukları anlamına geliyor.

Neccar’ın değerlendirmeleri, Katar-Suudi Arabistan-İsrail ekseninde oluşan karmaşık ilişkiler ağının hem siyasi hem de askeri seviyede ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Katar’ın Hamas’a olan desteği, bölgedeki güç mücadelelerini karmaşıklaştırırken, Suudi Arabistan’ın karşılaşabileceği tehditler ise Körfez’de güvenlik kaygılarını artırıyor. Bu bağlamda Neccar’ın uyarıları, uluslararası aktörlerin bölgeye yönelik stratejilerinde daha temkinli ve çok yönlü hazırlıklar yapması gerektiğine işaret ediyor.

Sonuç olarak, Neccar’ın analizleri Orta Doğu’daki güç yapılarını ve olası riskleri anlamak için kritik bir perspektif sunuyor. Bölgesel aktörlerin adımları, savaş ve barış dinamiklerini belirlemede belirleyici olacak gibi görünüyor.