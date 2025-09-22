Devrim Muhafızları: ABD'nin yegane hedefi İran'ı parçalamak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Sözcüsü ve Halkla İlişkiler Yardımcısı Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, “Münavver” adlı özel televizyon programında, 45. yıl dönümü kutlanan Kutsal Savunma Haftası ve 12 günlük direniş savaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tuğgeneral Naini, emperyalist ABD’nin, 8 yıllık İran-Irak savaşının da asıl planlayıcısı olduğunu hatırlatarak, dönemin Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz’in sözlerini aktardı: “Saddam, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski ile görüştükten sonra savaş kesinleşti. Brzezinski, Saddam’a, ‘Eğer Huzistan’ı koparırsanız, sizi bölgenin jandarması yapacağız’ dedi.” Bu ifadelerin, Amerika’nın savaşın baş mimarı olduğunu, amacının da İran’ı parçalamak, İslam Cumhuriyeti’ni devirmek ve Arvand nehrine hâkim olmak olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Komutan Naini, 8 yıllık savaş ile 12 günlük siyonist saldırı arasındaki benzerliklere dikkat çekerek, her iki savaşın da vekâlet savaşı olduğunu, hedefin İran’ı zayıflatmak ve parçalamak olduğunu vurguladı. Ancak dedi ki: “Her iki savaşta da düşmanın planları boşa çıktı; çünkü İslam Cumhuriyeti’nin gücü, caydırıcılığı ve milletin birliği, onların bütün hesaplarını altüst etti.”

Naini, 12 günlük son savaşın yeni nesil bir hibrit savaş olduğunu, siyonistlerin kapsamlı hava saldırıları ve psikolojik harp yöntemleriyle içeride isyan çıkarmayı hedeflediğini, fakat bu planın İran halkının dayanışması ve ordunun anında karşılık vermesiyle tamamen boşa çıktığını belirtti. Özellikle “Vade-i Sadık 3” operasyonunun, düşmanı sarsan ve İran’ın bölgesel caydırıcı gücünü ispatlayan bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Komutan, şehit General Hüseyin Selami’nin savaş boyunca ortaya koyduğu liderlik ve stratejik vizyonu anarak, onun hem askeri teorisyen hem de sahada öncü bir komutan olduğunu ifade etti. Selami’nin öncülüğünde İran’ın füze kapasitesinin %40 oranında arttığını, bunun da gelecekteki muhtemel savaşlarda İran’ın üstünlüğünü garanti edeceğini söyledi.

Naini ayrıca, savaş sırasında İran halkının hiçbir zorluk yaşamadığını, pazarların dolu, ülkenin siyasi ve ekonomik yapısının ise sağlam olduğunu belirterek; öte yandan siyonist rejimin kendi halkına “şehirleri terk edin” çağrısı yaptığını hatırlattı. Bu durumu “iki tarafın kaderi arasındaki temel fark” olarak tanımladı.

Son olarak, dünya genelinde yapılan anketlerde küresel kamuoyunun %60’ının İran’ı bu savaşın galibi olarak gördüğünü, işgal altındaki topraklarda yapılan anketlerde ise siyonistlerin kendi halkının bile “zafer”e inanmadığını vurguladı.