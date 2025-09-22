Siyonistlerin Batı Şeria Operasyonları: Tutuklamalar, Ev Baskınları ve Araçların Ateşe Verilmesi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’da siyonist güçler ve yerleşimciler, eş zamanlı geniş çaplı baskın ve tutuklama operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlar, bölgenin farklı noktalarındaki üniversiteler, mülteci kampları ve şehir merkezlerinde yoğunlaştı. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinli gözaltına alınırken, birçok eve zorla girilerek el konuldu, araçlar ise ateşe verildi.

Yerleşimci gruplar ve askerlerin oluşturduğu baskın ekipleri, çoğunlukla nüfusun yoğun olduğu merkezi bölgelerde şiddet gösterdi. Evlerde büyük yıkımlar meydana gelirken, halkta yaygın bir korku ve kaygı hakim oldu. Eğitim kurumları ve mülteci kampları da operasyonların hedefinde yer aldı, öğrenciler ve siviller sık sık bu şiddet ortamına maruz kaldı.

Baskın sırasında çok sayıda yaralanma rapor edilirken, siyonist güçlerin uyguladığı sürekli kısıtlamalar ve kontrollü hareket serbestisi, günlük yaşamı güçleştirdi. Bölgedeki Filistinliler, operasyonların rutin hâle geldiğini ve hayatın her alanında ciddi engellerle karşılaştıklarını dile getiriyor.

Bu gelişmeler, Batı Şeria’daki gerilimi daha da tırmandırarak bölgedeki siyasi ve insani krizleri derinleştiriyor. Operasyonların devam etmesi, barış umutlarını azaltırken, uluslararası toplumda endişelerin artmasına neden oluyor. Bölgedeki durumun normalleşmesi için kalıcı ve sürdürülebilir çözüm arayışları sürüyor.