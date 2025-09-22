İran’dan Uluslararası Krize Yeni Hamle: NPT’den Çıkış Tasarısı Hazır, Avrupa’ya Net Uyarı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, nükleer anlaşma sürecinde yaşanan tıkanmanın ardından uluslararası arenada sert bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İran parlamentosunun önemli isimlerinden milletvekili Hüseyin Ali Hacı Deligani, Avrupa’nın başlattığı “tetik mekanizması”na karşılık olarak NPT’den çıkış tasarısının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde meclisin onayına sunulacağını duyurdu.

NPT, nükleer silahların yayılmasını önlemek amacıyla 1970 yılında yürürlüğe giren ve birçok ülkenin taraf olduğu uluslararası bir antlaşma. İran, bu antlaşmaya taraf olmasına rağmen, Avrupa ve Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımlar ve özellikle Avrupa Birliği’nin mekanizma devreye sokması nedeniyle gerginlik son dönemde yükseldi.

Deligani, yaptığı açıklamada, tasarının hazırlanmasında ülkenin tüm devlet kurumlarının hemfikir olduğunu belirterek, bu adımın bir refleks değil, stratejik bir karar olduğunu ifade etti. “Avrupa’nın uyguladığı düşmanca hamleler cevapsız kalmayacak” diyen Deligani, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik baskılarının karşılığını mutlaka göreceğini kaydetti.

Meclise sunulmaya hazır olan bu tasarı, bölgesel ve küresel çapta ciddi yankılar yaratacak. İran’ın NPT’den çekilmesi, nükleer programının kontrolü konusunda uluslararası toplumun elini kolunu bağlayan başlıca mekanizmaların devre dışı kalması anlamına geliyor. Bu durum, özellikle Orta Doğu’da yeni bir güvenlik ve istikrar krizinin fitilini ateşleyebilir.

Uzmanlar, tasarının meclisten geçmesi halinde İran’ın nükleer çalışmalarını daha özgürce sürdürebileceğini ve bunun da bölgedeki diğer ülkelerde korku ve silahlanma yarışını tetikleyeceğini öngörüyor. Aynı zamanda bu gelişme, Batı ile İran arasında diplomatik ilişkilerin tamamen kopma noktasına gelmesine neden olabilir.

Şu an için bu tasarının parlamentodan hızlıca geçip geçmeyeceği kesin olmasa da, İran yönetiminin iç politikada bu konuda güçlü bir uyum içinde olduğu görülüyor. Ayrıca, bu adımın Avrupa’yla uzun süredir devam eden müzakereler ve diplomatik görüşmelerde yeni bir dönemin başlamasına işaret ettiği düşünülüyor.

Özetle, İran’ın NPT’den çıkış tasarısının gündeme gelmesi, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi çabalarında büyük bir gerileme ve küresel güvenlik açısından ciddi riskler doğuracak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bölgesel aktörler ve uluslararası toplumun bu yeni duruma duyarlı ve hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.