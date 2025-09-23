Batı’nın kirli siyaseti: Filistin'i tanıma kararları kağıt üstünde, bombalar sahada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: On yıllardır süren Filistin’in devlet olarak tanınma mücadelesi, çoğu kez sembolik açıklamalardan öteye geçemedi. Bugün Avrupa başta olmak üzere yeni bir “diplomatik tsunami” başlatılsa da asıl soru şudur: Bu adımlar gerçekten sahada Filistin halkının kurtuluşuna hizmet edecek mi, yoksa sadece kağıt üzerinde mi kalacak?

Filistin’in devlet olarak tanınma süreci 1964’te FKÖ’nün kuruluşuyla başladı. 1967 savaşından sonra işgal derinleşti, ancak buna rağmen Çin, Hindistan, Türkiye ve çoğu Arap ülkesi Filistin’i tanıdı. 1988’de Yaser Arafat Cezayir’de bağımsız Filistin devletini ilan etti ve çok sayıda ülke bu kararı destekledi.

Tüm bu yıllarda Oslo Anlaşmaları, Arap Barış İnisiyatifi ve BM kararları sonuçsuz kaldı. Aksine İsrail, ABD’nin desteğiyle işgalini genişletti; Batı Şeria’da yeni yerleşimler kurdu, Gazze’yi kuşatma altına alarak soykırım boyutuna ulaşan saldırılarını sürdürdü.

Son yıllarda Avrupa’da yeni bir tanıma dalgası başladı: İsveç (2014), Vatikan (2015), Norveç, İrlanda, İspanya, Slovenya (2024) ve son olarak Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya (2025) Filistin’i resmen tanıdılar. Ancak uzmanlara göre sahada somut adım atılmadığı sürece bu kararların pratik değeri yok.

Filistinli akademisyen Dalia Arikat şunları söylüyor:

“Filistin’in tanınması ancak şu şartlarla anlam kazanır: İsrail’e silah satışının durdurulması, siyasi ve ticari ilişkilerin kesilmesi, uluslararası mahkemelerin kararlarının uygulanması. Bunlar olmadığı sürece, İsrail işgalini genişletmeye ve Filistin’i yok etmeye devam eder.”

İngiltere’de İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn de aynı noktaya vurgu yaptı:

“Filistin’in tanınması önemlidir ama Fransa ve İngiltere İsrail’e silah satmayı sürdürürse, bu karar sadece kâğıt üzerinde kalır. ABD ve İsrail bugün tarihin yanlış tarafında duruyor.”

Sonuç olarak, Batı dünyası İsrail’e en ufak yaptırım dahi uygulamaktan kaçındığı sürece, Filistin’in tanınması sadece imaj düzeltmeye yönelik sembolik bir girişim olmaya devam edecektir.