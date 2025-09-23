İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilimde Yeni Gelişmeler: Güneyden Çekilme İddiaları ve Bölgesel Diplomaside Stratejik Hamleler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’daki karmaşık siyasal ve askeri dengelerin merkezinde yer alan İsrail ve Hizbullah arasında güncel gelişmeler yaşanıyor. İsrail’in güney sınırlarından çekilme ve Lübnan’daki silahların kontrol altına alınması yönündeki iddialar, henüz pratikte karşılık bulmadı. Bu gelişmelerin, sahadaki gerçek durumla örtüşmediği ve mevcut çatışma dinamiklerinin devam ettiği görülüyor.

İsrail’in güneyden çekilme söylemleri, bölgede istikrar sağlama amacı taşısa da henüz somut adımların atılmadığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Aynı şekilde, Lübnan’daki silahların kontrolü konusunda da önemli bir ilerleme sağlanmış değil. Bu konuda, Lübnan hükümeti ve uluslararası aktörler arasında çeşitli görüşmeler yapılıyor, ancak mevcut şartlar silahların etkili bir biçimde denetlenmesini zorlaştırıyor.

Öte yandan, Hizbullah’ın Suudi Arabistan ile yaklaşım kurma çabaları dikkat çekiyor. İran liderliği tarafından desteklenen bu girişimler, bölgesel güç dengelerini değiştirme potansiyeli taşıyor. İran ve Hizbullah arasında uyumlu bir stratejik koordinasyon bulunurken, bu ilişkilerin Suudi Arabistan ile yeni bir diplomatik süreç başlatma amaçlı olduğu değerlendiriliyor. Bu süreç, Doğu Akdeniz ve Körfez bölgesindeki jeopolitik riskleri yönetme yönünde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Uzmanlar, İran’ın bölgedeki stratejik çıkarlarını koruma amacıyla Hizbullah’ın hem askeri hem diplomatik hamlelerini dikkatle yönlendirdiğine işaret ediyor. Bu bağlamda, Hizbullah’ın Suudi Arabistan ile ilişkileri iyileştirme çabalarının, bölgesel güvenlik dinamiklerine olumlu veya olumsuz etkileri olabileceği öngörülüyor.

İsrail’in güneyden çekilme ve silah kontrolüne dair iddialar henüz uygulamaya dönüşmezken, Hizbullah ve İran’ın bölgesel diplomasi açısından önemli adımlar atmaya devam ettiği görülüyor. Bu gelişmeler, Orta Doğu’da uzun süredir devam eden gerilimlerin seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip.