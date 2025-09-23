Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde İngiltere Dışişleri Bakanı İvott Cooper, Rusya’nın Estonya hava sahasını ihlal ettiği iddiaları üzerinden Rusya-NATO doğrudan çatışma riski konusunda uyarıda bulundu. Cooper, “NATO hava sahasını ve topraklarını savunmaya hazırız; gerekli olursa izinsiz giren uçaklara müdahale ederiz” ifadelerini kullandı.

Buna karşın Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Estonya makamlarının iddialarını tamamen asılsız olarak nitelendirdi. Rusya’nın Baltık ülkelerinin abartılı suçlamalarına karşı temkinli olduğunu belirten Peskov, Estonya ve diğer Baltık ülkelerinin “politize edilmiş bir Russophobia histeri” ile hareket ettiklerini vurguladı.

Dmitri Polyanski, Rusya’nın hava sahası ihlali iddialarına dair Estonya’nın herhangi bir somut delil sunmadığını ve suçlamaların NATO ve AB’de siyasi destek bulduğunu açıkladı.

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya’ya ait uçakların hava sahasını ihlali durumunda bu uçakları düşürmekle tehdit etti. Sikorski, “İzinsiz giren bir uçak ya da füze, NATO topraklarında düşerse burada şikâyet etmeye gelmeyin” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Diplomatik Hamleleri

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23 Eylül’de çok taraflı ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu. Görüşmeler arasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, BM Genel Sekreteri, AB ve çeşitli ülkelerin liderleri yer alıyor.

Zelenski, Trump’ın özel temsilcisi Gen. Kate Kleg ile yaptığı görüşmede, Ukrayna-Amerika iş birliği, droneler ve Amerikan silahlarının tedariki konularını ele aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile aktif temas halinde olduklarını belirterek, Ukrayna krizi ve Gazze’deki çatışmaların çözümüne yönelik görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Erdoğan, hızlı bir Ukrayna çözümü konusunda temkinli yaklaşırken, NATO’nun Ankara’nın Moskova ve Kiev ile yürüttüğü diplomatik çabaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’nın Finans ve Askeri Gelişmeleri

Ukrayna, uluslararası mali yardım beklentisini 38 milyar dolardan 65 milyar dolara yükseltti. Bloomberg’e göre, IMF’den sağlanacak olası kredi yaklaşık 8 milyar dolar olacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 8,2 milyon dolarlık Starlink ekipman sözleşmesini SpaceX ile imzalayarak Ukrayna’ya internet desteği sağlayacak.

Zelenski ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin eğitim ve donanım amacıyla Türkiye ve İngiltere’ye gönderilmesini onayladı. Savunma Bakanı Denys Shmyhal, bunun askerlerin karmaşık silahları öğrenebilmesi için gerekli olduğunu belirtti.

Rusya-ABD İlişkilerinde Görüşmeler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yürütülecek ikili görüşmelerin yakın zamanda düzenlenmesini beklediklerini açıkladı. Görüşmelerin, Biden yönetimi döneminin “zehirli mirası” olarak nitelenen sorunların çözümü amacı taşıdığı vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso, Mali ve Nijer büyükelçilerinin Kırım’a yaptığı ziyareti uluslararası hukuku ihlal olarak nitelendirdi.

Baltık ülkelerinin Rusya’ya yönelik agresif politikaları, ABD ve AB içinde eleştirilere yol açıyor; bazı çevreler bu tutumun bölgesel gerilimi artırdığını ifade ediyor.