ABD ve Suriye Arasında Colani Üzerinden Güvenlik ve Terörle Mücadele Görüşmeleri Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Kurulu toplantıları vesilesiyle Suriye Özel Temsilcisi Ali Mamluk Colani ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini resmen duyurdu. Bu görüşmelerin merkezi gündem maddeleri, Suriye’de güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve terörle mücadele çabalarının güçlendirilmesi oldu.

Colani’nin Washington temasları, son dönemde Suriye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılabileceğine işaret ediyor. ABD ve İsrail ile dolaylı ya da doğrudan diyalog arayışlarının bu temaslarda ön plana çıktığı belirtiliyor. Özellikle güvenlik alanında yapılması planlanan işbirlikleri, Orta Doğu’daki gerilimin azaltılması açısından kritik önem taşıyor.

Suriye yönetimi ise bu süreçte “yeni Suriye” söylemini ön plana çıkararak mevcut çatışma ve krizlerin üstesinden gelmek için bölgesel ve küresel aktörlerle daha yapıcı ilişkiler kurma niyetini vurguluyor. Planlanan güvenlik anlaşması ve işbirliği modellerinin, ülkede istikrarın sağlanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Uzmanlar, bu görüşmelerin hem Suriye’nin diplomatik izolasyonunun azaltılması hem de bölgedeki terör tehdidinin etkin şekilde yönetilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ancak süreçte gerçek bir ilerleme için somut adımların ve karşılıklı güven tesisinin kritik olduğu ifade ediliyor.

Colani’nin ABD ziyareti, Orta Doğu’da uzun süredir devam eden karmaşık güvenlik meselelerine yönelik yeni bir diplomatik çabanın habercisi olarak yorumlanıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçları, önümüzdeki dönemde bölge siyaseti ve güvenlik dengeleri açısından belirleyici olacak.