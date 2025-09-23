İran: İsrail'e karşı ortak tutum şart

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yıllık toplantısı kapsamında, Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Ahmed Salim ile bir araya geldi. Görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki birlik ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle Filistin halkına yönelik soykırım ve İsrail’in İslam ülkelerine yönelik saldırgan politikaları gündemin merkezinde yer aldı.

İki bakan, ayrıca İran-Sudan ikili ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi, ekonomik-ticari iş birliği, bilim ve teknoloji, tarım ve madencilik gibi sektörlerde ortak projelerin artırılması üzerinde durdu. Görüşmede, İslam ülkelerinin ortak tehditler ve zorluklar karşısında birleşik bir duruş sergilemesinin önemi öne çıkarıldı.

Sudan Dışişleri Bakanı, ülkesindeki güncel durumu da aktararak, dış müdahalelere karşı kararlı bir duruş sergileyerek, tam barış ve istikrar sağlanana kadar güvenlik ve egemenliklerini korumaya devam edeceklerini belirtti.

Bu görüşme, İslam dünyasında direniş ve iş birliğini güçlendirme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirildi ve Filistin’e yönelik zulme karşı ortak duruşun önemini yeniden vurguladı.