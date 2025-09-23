Colani’nin New York yolculuğu: IŞİD'den BM'ye uzanan yol

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Geçen yıl, Suriye’deki Heyet Tahrir El-Şam örgütünün lideri Colani, New York’a gitmeye çalışsaydı, derhal tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. ABD, Colani’nin El-Nusra Cephesi’ndeki faaliyetlerini ve El-Kaide ile bağlantılarını gerekçe göstererek, onu yakalamaya yönelik bilgileri sağlayacaklara 10 milyon dolar ödül koymuştu.

Bugün ise aynı Colani, ABD topraklarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılıyor. Sosyal medyada kullanıcılar, Colani’nin bir zamanlar Amerikan hapishanelerinde tutulmasından BM kürsüsüne taşınmasını büyük bir paradoks ve çelişki olarak yorumladı. Kullanıcılar, “Bir yıl önce ABD’nin hedefi olan, 10 milyon dolarla aranan bir terörist, bugün kırmızı halıyla karşılanıyor” ifadelerini paylaştı.

Colani’nin geçmişine bakıldığında, ABD’nin bölgedeki çifte standardı daha net görülüyor. 2003’teki ABD işgalinin ardından Colani, Irak’a gitti ve Musul’da El-Kaide saflarında savaşarak, liderlerinden Ebu Musab El-Zerqavi ve diğer komutanlarla hareket etti. Daha sonra ABD tarafından tutuklandı ve Abu Garip, Boca ve ardından Bagdat’taki Kruber hapishanesine gönderildi. ABD, daha sonra onu Irak hükümetine teslim etti ve Irak da Colani’yi El-Taci hapishanesine koydu; 2008’de serbest bırakıldı.

ABD’nin rolü sadece Colani’nin tutuklanmasıyla sınırlı değildi. Donald Trump’ın da belirttiği gibi, ABD, bölgeye müdahalesi sırasında IŞİD’in yükselmesinde doğrudan etkili oldu. Suriye’deki iç karışıklığı ve kaosu teşvik eden ABD politikaları, terörist grupların güçlenmesine zemin hazırladı. Colani, 2006 yılında kurulan IŞİD’in Suriye kolunun oluşumunda etkin bir rol üstlendi ve Abu Bekir El-Bağdadi ile koordineli olarak Suriye’deki faaliyetleri yürüttü.

2011’de Suriye’deki iç savaş başladığında, Culani ve Bağdadi, Colani’nin Suriye’deki sorumluluğu üstlenmesine karar verdi. Hedefleri, Beşar Esad’ı devirmek ve ülkeyi parçalamaktı. 2012’de Colani, Nusra Cephesi’ni kurdu ve Şahil köyünü operasyon merkezi ilan etti. Halkı, Esad hükümetine karşı silahlanmaya ve savaşmaya çağırdı.

2013’te Bağdadi, IŞİD ile Nusra Cephesi’nin birleşerek “Irak ve Şam İslam Devleti”ni oluşturduğunu duyurdu. Colani ise bu birleşmeyi reddetti ve kısa süre sonra El-Kaide lideri Eymen El-Zevahiri’ye bağlılığını ilan etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Colani’nin bağlılığı sonrası Nusra Cephesi’ni terör listesine aldı ve kendisini “uluslararası terörist” ilan ederek mal varlıklarını dondurdu. ABD vatandaşlarının Culani ile herhangi bir ilişki kurmasını yasakladı.

BM Güvenlik Konseyi’nin terör örgütleri yaptırımlar komitesi de Colani’yi seyahat yasağı ve silah bulundurma yasağı kapsamına aldı. 10 Mayıs 2017’de ABD, Colani’nin yerinin tespit edilmesine yardımcı olacak bilgileri sağlayacaklara 10 milyon dolar ödül koydu.

ABD, Suriye’deki askeri darbelerde ve Esad karşıtı operasyonlarda Colani ve diğer grupları destekleyerek bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdi. Ancak, 2024 Aralık ayında Colani’nin Suriye’deki etkisi arttığında ve Esad hükümeti devrildiğinde, ABD 10 milyon dolarlık ödülü resmen iptal etti ve artık aramadığını açıkladı.

Tüm bu gerçeklere rağmen, Colani’nin bugün New York’ta BM kürsüsünde konuşması, ABD’nin çifte standardını, bölgedeki direniş karşıtı politikalarını gözler önüne seriyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumu “ABD, bir zamanlar 10 milyon dolar ödül koyduğu teröristi şimdi kırmızı halıyla karşılıyor” ifadeleriyle yorumladı.