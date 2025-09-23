Netanyahu, Trump ve El-Colani Arasında Beyaz Saray Zirvesi İçin Yoğun Diplomasi: Orta Doğu’da Yeni Bir Sayfa mı?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Beyaz Saray’da düzenlenmesi planlanan ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye’deki önemli silahlı grup Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed el-Colani’yi bir araya getirecek yaklaşık zirve, bölge siyasetinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu kritik zirve girişimi, yıllardır süren çatışmalar ve diplomatik çıkmazların ardından Orta Doğu’da beklenmedik bir sayfa açma potansiyeli taşıyor.

Netanyahu’nun bu buluşmadaki en büyük amacı, ABD’nin güçlü arabuluculuğu eşliğinde dış politika hamlelerini güçlendirmek ve bölgede İsrail’in güvenliğini sağlama konusunda yeni stratejik ortaklıklar oluşturmak olarak yorumlanıyor. Aynı dönemde, Trump yönetiminin bölgesel çıkarlarını koruma ve Orta Doğu’daki kaotik durumu daha kontrollü bir hale getirme hedefiyle böyle bir zirveye öncelik verdiği anlaşılıyor.

Özellikle el-Colani’nin toplantıya katılması, hem Suriye’deki iç savaşın hem de bölgesel güç dengelerinin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Heyet Tahrir eş-Şam, Suriye muhalefetinin önemli gruplarından biri olarak sahadaki etkisini korurken, böyle bir zirve, örgütün dış politikaya entegre edilmesi ve yeni siyasi roller üstlenmesi için önemli bir adım olabilir. Bu durum, Suriye krizine yaklaşımlarda radikal değişikliklere zemin hazırlayabilir.

Diplomatik çevreler, bu zirvenin başarısının Orta Doğu’daki diğer aktörlerin de denge politikalarına bağlı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, taraflar arasındaki derin güvensizlik ve geçmiş çatışmaların gölgesi, görüşmelerin zorlukla ilerleyebileceğinin sinyallerini veriyor. Ancak, böylesine bir buluşmanın gerçekleşmesi bile, bölgedeki statükoyu değiştirebilecek ciddi bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Netanyahu, Trump ve el-Colani arasında planlanan Beyaz Saray zirvesi, Orta Doğu’da diplomaside yeni bir sayfanın başlangıcı olabilir. Bu girişim, uzun yıllardır çözümsüz kalan sorunlara farklı bir perspektiften yaklaşılması ve bölgesel barış için umutların yeşermesi açısından büyük önem taşıyor. Ancak başarılı olması için tarafların karşılıklı fedakarlık ve gerçekçi yaklaşımlarla hareket etmesi gerekecek.