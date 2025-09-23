Pezeşkiyan: İran-Azerbaycan kardeşliği düşmanların fitne planlarını boşa çıkaracak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, özellikle İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri baltalamaya çalışan, İslam ülkeleri arasında fitne ve ayrılık tohumları ekmeyi amaçlayan girişimleri reddederek, bu çabaların boşa çıkacağını vurguladı.

Pazartesi günü Tahran’da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüşen Pezeşkiyan, bölge halklarının kardeşlik ve işbirliği iradesine dikkat çekerek, “Müslüman ülkelerin liderlerinin kararlı tutumu sayesinde düşmanların tüm bu bozguncu planları başarısız olmaya mahkûmdur” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti’nin dış politikada önceliğini her zaman Müslüman ülkelerle kardeşlik, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye verdiğini kaydetti. Özellikle Azerbaycan ile ilişkilerin köklü kültürel ve dini ortaklıklara dayandığını belirten Pezeşkiyan, bu bağların koparılamaz ve stratejik olduğunu söyledi.

“Biz bu ilişkilerin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da gelişmesini arzuluyoruz ve ikili işbirliği önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mustafayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in selamlarını ileterek, Aliyev’in Tahran ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiğini belirtti. Mustafayev, Pezeşkiyan’ın geçtiğimiz nisan ayında Bakü’ye yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinde “yeni bir sayfa açtığını” kaydederek, bu süreçte varılan anlaşmaların uygulanmasının ciddiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.

İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının daha da pekiştirilmesi, bölgeye barış ve istikrar kazandıracağı gibi, dış güçlerin (özellikle ABD ve Siyonist rejimin) bölgeyi bölmeye dönük planlarını da boşa çıkaracaktır.