Sumud Filosu: İsrail filomuza saldırı hazırlığı yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: SumudFilosu, işgalci siyonist rejimin bu filonun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için tehlikeli eylemlerini artırdığını bildirdi.

El-Mayadin’e dayanan açıklamada filonun düzenleyicileri, Tel Aviv’in bu insani harekete karşı tavrını sertleştirdiğini ve filoya karşı güvenlik tehdidi etiketi yapıştırarak misyonun meşruiyetini yok etmeye ve ileride sivil aktivistlere yönelik saldırıları meşrulaştırmaya çalıştığını belirtti.

Bildiri, son haftalarda filonun takip edildiğinin ve bilinmeyen kaynaklı insansız hava araçlarının (İHA) filoyu izlediğinin tespit edildiğini; bunun da gemilerde bulunan 500’den fazla aktivistin can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

Açıklamada uluslararası hukukun insani görevleri ve bu görevde yer alan sivil kişileri koruduğu, Samud Filosu’na yönelik her türlü saldırının Cenevre Sözleşmeleri’ni ihlal edeceği hatırlatıldı. Filonun düzenleyicileri, abluka altındaki Gazze’ye insani yardımı ulaştırmak ve kuşatmayı kırmak amacıyla rotalarını sürdürmede kararlı olduklarını ilan etti.