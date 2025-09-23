Colani’den ihanet sinyali: İsrail’le normalleşme peşinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye’de geçici hükümetin başına geçirilen ve terörist örgüt Heyet Tahrir el-Şam’ın lideri olan Ahmed el-Şer’a (Culani), BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta yaptığı açıklamalarda işgalci İsrail’le ilişkileri normalleştirme yönünde sinyaller verdi.

Culani, Concordia Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada “Golan Tepeleri BM belgelerine göre Suriye toprağıdır” dese de aynı konuşmada İsrail’in Suriye’ye son aylarda binden fazla saldırı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Buna rağmen “Tel Aviv ile gerilimi azaltmaya çalışıyoruz, güvenlik anlaşmasından sonra ilişkileri normalleştirmek mümkün olabilir” diyerek açıkça teslimiyet mesajı verdi.

Direniş çevrelerine göre bu tür beyanlar, Suriye halkına ve on binlerce şehidin kanına ihanet anlamına gelmektedir. İşgal altındaki toprakların hâlâ bombalar altında olduğu bir dönemde siyonistlerle dostluktan söz etmek, emperyalistlerin ve İsrail’in dayattığı senaryonun parçasıdır.

Culani ayrıca “Suriye yeniden inşa aşamasındadır, bu yüzden herkesle dostane ilişkiler kurmak gerekir” sözleriyle Batı ve İsrail ile işbirliği arayışını gizlemeye çalıştı. Ancak sahadaki gerçekler, onun halkın değil, işgalcilerin ve terörist çetelerin sözcülüğünü yaptığını göstermektedir.