Arakçi: Siyonist vahşet karşısında sessizlik, İsrail ve Amerika’ya destektir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Dışişleri Bakanı, siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği vahşi cinayetlerin, yalnızca insanlığa ve evrensel adalet değerlerine değil, aynı zamanda peygamberlerin mirasına da saldırı olduğunu vurguladı. O peygamber ki “Bir masumun öldürülmesi, bütün insanlığın öldürülmesi gibidir” buyurmuştu.

Tahran’ın katılımıyla New York’ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’nın üst düzey toplantısında, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunun 1500. yıldönümü vesilesiyle dünya liderleri bir araya geldi. “Barış ve hoşgörü kültürü” başlığı altında gerçekleşen toplantıda, İslam Peygamberi’nin örnek şahsiyeti, adalet ve merhamet dolu yaşamı, sömürülenlerin yanında duruşu ve zulme karşı mücadelesi konuşuldu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi, yaptığı konuşmada bu anma girişiminin yalnızca sembolik bir tören olmadığını, aksine insanlığa bir çağrı niteliği taşıdığını belirtti. Arakçi, Hz. Peygamber’in hayatından yansıyan ahlaki ve insani değerlerin bugün dünya milletleri için ilham kaynağı olması gerektiğini ifade ederek, bu değerlerin ortak kültürel ve insani işbirliklerini güçlendireceğini söyledi.

Arakçi, Gazze’de siyonist rejimin 12 günden fazla süredir süren katliamlarına değinerek, “Bugün Gazze’de kadınlar, çocuklar, masum siviller topluca öldürülüyor, şehirler yerle bir ediliyor. Bu barbarlık insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçtur” dedi. Ona göre bu suçların karşısında sessizlik, sadece İsrail’e değil aynı zamanda emperyalist Amerika’ya da destek anlamına geliyor.

Bakan, bu cinayetlerin sadece Filistin’e değil, insanlığın ortak değerlerine saldırı olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumu siyonist rejimin vahşetine karşı acil harekete geçmeye çağırdı. Arakçi, Hz. Peygamber’in mesajının zaman ve mekân ötesi olduğunu, bütün insanlığın ortak sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın sonunda Arakçi, gerçek anlamda Peygamber’in yolunda yürüyenlerin, zulme karşı direnen ve mazlumların yanında duranlar olduğunu vurguladı. Emperyalistlerin istediği teslimiyet değil, direniş ve adalet yolunun takip edilmesi gerektiğini ifade etti.