İspanya: Eğer Sumud Filosu'na saldırı olursa, Madrid doğrudan harekete geçecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İspanya Dışişleri Bakanı, işgalci siyonist rejimi uyardı: Eğer “Samud Filosu”na karşı herhangi bir saldırı olursa, Madrid doğrudan harekete geçecek.

Rusya el-Youm’un aktardığına göre, İspanya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada, siyonist rejimin “Samud Küresel Filosu”na yönelik herhangi bir girişiminin ciddi sonuçlar doğuracağını ve ülkesinin buna yanıt vereceğini vurguladı.

Bakan, ifade özgürlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket eden bu filoya yönelik her saldırının İspanya’nın tepkisini çekeceğini belirtti. İspanya’nın Barselona Limanı’ndan yola çıkan Samud gemilerinin tamamen barışçıl ve insani bir misyonla hareket ettiğini kaydeden bakan, bu gemilerde bulunan tüm yolculara siyasi destek verildiğini duyurdu.

İspanya Dışişleri Bakanı ayrıca Tunus’taki İspanyol büyükelçisinden, Samud Filosu’na ait gemilere uluslararası sularda düzenlenen son siyonist İHA saldırısı hakkında inceleme başlatmasını talep etti.

Öte yandan, Samud Filosu’nun organizatörleri yayımladıkları bildiride, işgalci rejimin uluslararası sularda giderek artan saldırganlığını kınayarak, bu saldırıların insanlık ve uluslararası hukuk için büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.