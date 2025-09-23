Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan ABD'ye yardım çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı’ndan işgalci siyonist rejimin saldırılarını durdurması için adım atmasını talep etti.

Rusya el-Youm’un aktardığına göre, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinde Washington yönetiminden, Tel Aviv’i 2024 anlaşmasına uymaya zorlamasını istedi. Söz konusu anlaşma, siyonistlerin Güney Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurmalarını, işgal altında tuttukları mevzilerden geri çekilmelerini ve esir alınan Lübnanlıların serbest bırakılmalarını öngörüyor.

Aoun, ayrıca Lübnan tarafının 1701 sayılı BM kararına bağlı kaldığını, ancak asıl ihlallerin siyonist rejim tarafından yapıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, ABD’den Lübnan ordusunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli askeri donanımı sağlamasını da talep etti.

Buna rağmen Washington, kasıtlı olarak Lübnan ordusunun modern silahlara erişimini engellemektedir. Öte yandan ABD, Beyrut’u, işgalci siyonistlerin aralıksız saldırılarına rağmen, direnişin bel kemiği olan Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönünde baskı altına almaktadır. Bu durum, Amerika’nın gerçek niyetinin Lübnan’ı savunmasız bırakmak ve İsrail’in saldırılarını kolaylaştırmak olduğunu açıkça göstermektedir.