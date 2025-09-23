Mısır: Adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan bölgede istikrar olamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vekaleten konuştu.

Suudi Arabistan ve Fransa'nın bu önemli konferansı düzenlemek için gösterdiği çabayı öven Medbuli, konferansın "Orta Doğu'da adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğine olan inancı" yansıttığını ifade etti.

Medbuli, "Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Orta Doğu'da istikrar olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

İki devletli çözümün yalnızca siyasi bir seçenek veya ahlaki bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir güvenlik zorunluluğu olduğunu vurgulayan Medbuli, "İsrail için güvenlik, askeri güç ve 'oldubitti' girişimleriyle sağlanamaz. Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, gerilimi daha fazla tırmandırmaktan ve istikrarsızlıktan başka işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Medbuli, henüz Filistin'i tanımamış ülkelerin de bu konferansta Filistin Devleti'ni derhal, geniş kapsamlı ve koşulsuz olarak tanıdığını görmek istediklerini dile getirdi.

Medbuli, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması ve kan dökmeye son verilmesinin gerekli ve zorunlu olduğu kadar mümkün olduğuna da inandıklarını kaydetti.