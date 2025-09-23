Washington Enstitüsü’nden Rapor: ABD’nin Yemen ve Ensarullah Politikası Çıkmazda

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin Değişken Yaklaşımı

Rapora göre, ABD’nin Yemen politikasında net bir strateji yok. Mayıs ayında sağlanan ateşkes, Washington ile Ensarullah arasındaki iki aylık gerilimi sonlandırmış olsa da, Trump yönetimi hızla önceliklerini değiştirdi. İsrail’e yönelik saldırıların devam etmesine rağmen Yemen dosyası ikinci plana itildi.

Trump’ın Yemen’den yönünü çevirmesi anlaşılır görülse de, rapora göre bu adım hem kısa vadeli hem de tehlikeli. Zira Ensarullah’ın ABD ve müttefiklerine karşı tutumu devam ediyor. Bu nedenle Washington’un Körfez ortaklarıyla uyumlu, daha kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı var.

Biden Dönemi: Diplomasi Ön Plandaydı

Biden yönetiminin ilk yıllarında diplomasiye ağırlık verildi. Trump döneminde Ensarullah’ın terör listesine alınması kararı iptal edildi, Suudi Arabistan’a saldırı amaçlı silah satışları askıya alındı ve Riyad üzerindeki baskı artırıldı. Ama Kasım 2023’te tablo değişti.

Gazze savaşı sırasında Ensarullah, Kızıldeniz’de ticari gemilere saldırılar başlattı. Bunun üzerine Washington diplomasi kanalını kapattı, Suudi Arabistan’a yeniden silah satışına başladı, Ensarullah’ı özel terör listesine ekledi ve Yemen’de sınırlı hava operasyonları düzenledi.

Trump’ın İkinci Dönemi: Sert Başlangıç, Ani Geri Adım

Trump’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte 4 Mart’ta Ensarullah yeniden “yabancı terör örgütü” listesine alındı. Ardından 15 Mart’ta “Serseri Süvari Operasyonu” adıyla yoğun hava saldırıları başladı. Ama 6 Mayıs’ta operasyon aniden sonlandırıldı.

Aden hükümeti için bu karar şaşırtıcı oldu ve Washington’un kararlılığına dair soru işaretlerini artırdı. Suudi Arabistan ve BAE açısından da bu gelişme, ABD’ye duyulan güvensizliği pekiştirdi. Ensarullah ise saldırılardan yara alsa da yenilmedi; liderleri bu süreci zafer olarak duyurdu.

Ensarullah’ın Yükselen Bölgesel Etkisi

Rapor, Ensarullah’ın son iki yılda büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çekiyor. Önceden yalnızca Yemen’e odaklanan hareket, artık bölgesel güç olma hedefiyle hareket ediyor.

Kızıldeniz’deki saldırılar: Küresel ticaretin %12’sinin geçtiği koridoru tehdit ediyor.

İsrail’e saldırı kapasitesi: 2000 km uzaklıktan füze ve dronlarla saldırı yapabilecek güç gösterildi.

Bölgesel imaj: Gazze savaşı sırasında artan saldırılar, Ensarullah’a halk desteği, yeni savaşçı kazanımı ve askeri tecrübe sağladı.

Bu süreçte hareketin ideolojik kanadı güçlenirken, daha pragmatik unsurlar geri plana itildi. Liderleri ise kendilerini “Batı-İsrail hegemonyasına karşı bölgesel değişimin öncüsü” olarak tanımlıyor.

Diplomasi Fırsatından Bölgesel Tehdide

Gazze savaşı öncesi Suudi Arabistan, Umman ve BM öncülüğünde ateşkes, ekonomik güven artırıcı adımlar ve siyasi süreç içeren bir yol haritası üzerinde anlaşmaya yaklaşılmıştı. Ama bugün Ensarullah’ın önceliği bölgesel güç gösterisi.

İran’a hâlâ bazı gelişmiş silahlar için bağımlı olsalar da, yerli üretimlerini artırmış, Çin’den gelen çift kullanımlı parçalarla tedarik zincirlerini çeşitlendirmiş durumdalar. Ayrıca Eş-Şebab gibi gruplarla temas, Moskova ve Pekin’le yakın ilişkiler de dikkat çekiyor. Rusya’nın Hudeyde’ye askeri danışman gönderdiği, hatta füze sevkiyatını değerlendirdiği raporda vurgulandı.

Sonuç: ABD’nin Çıkmazı, Ensarullah’ın Yükselişi

Washington Enstitüsü’ne göre, ABD’nin Yemen politikası istikrarsız ve güven vermiyor. Diplomatik temsilci bulundurulmaması, insani yardımların kesilmesi ve dalgalı askeri kararlar bu tabloyu güçlendiriyor.

Öte yandan Ensarullah, hem bölgesel popülaritesini artırmış hem de ABD yaptırımlarına görece dayanıklı bir ekosistem kurmaya başlamış durumda. Bu koşullar altında, grubun yeniden Kızıldeniz ve bölgedeki krizleri baskı aracı olarak kullanması kuvvetle muhtemel görünüyor.