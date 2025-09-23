İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: "İki Devletten Biri Soykırım Mağduru İken İki Devletli Çözüm Mümkün Değildir"

Sanchez, konuşmasında İsrail’in Gazze’de kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillere yönelik ağır insan hakları ihlallerini ve geniş çaplı katliamları eleştirdi. Bu bağlamda, dünyanın bu insanlık dramına sessiz kalamayacağını ve artık harekete geçme zamanı olduğunu vurguladı. "Gazze'deki tek umut, dünyanın onları unutmadığını bilmektir" diyerek uluslararası toplumu insani bir sorumluluk almaya çağırdı.

Ayrıca Sanchez, Filistin’in Birleşmiş Milletler’de eşit statüde tam üye olarak kabul edilmesi ve temel insani haklarını korumasının artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. İspanya’nın, Gazze’deki soykırım durulana kadar İsrail’e karşı diplomatik ve politik adımlar atmayı sürdüreceği mesajını verdi.

Konferansta dile getirilenlerin vuruculuğu, İsrail-Filistin çatışmasında geleneksel olarak dile getirilen iki devletli çözüm formülünün mevcut koşullar altında ne kadar gerçekçi olduğuna dair ciddi sorgulamalar başlattı. İki devletten birinin maruz kaldığı toplu insan hakları ihlalleri, çözümün uygulanabilirliği konusunda derin bir merak ve tartışma yarattı.

Uluslararası kamuoyunda İspanya’nın bu kararlı tutumu, Avrupa Birliği içinde bölünmüşlük yaşanan İsrail-Filistin politikasında güçlü bir duruş olarak değerlendiriliyor. Sanchez’in ifadeleri, AB içindeki Filistin yanlısı kanadı güçlendirirken, İsrail ile bir denge politikası izleyen ülkelerle arasında gerilim yaratıyor.

Uzmanlar, Sanchez’in açıklamalarının Filistin meselesini sadece insani değil aynı zamanda hukuki ve ahlaki bir zemine oturtmaya yönelik olduğunu vurguluyor. Bu sözler, BM ve dünya ülkeleri nezdinde Filistin devletinin tanınması ve İsrail’in sivil halka yönelik politikalarının durdurulması yönünde somut diplomatik eylemleri hızlandırabilir.

Sonuç olarak, Pedro Sanchez’in "İki devletli çözüm mümkün değil" açıklaması, uzun zamandır devam eden İsrail-Filistin krizinde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Bu çığır açan söylem, dünyanın gözünü Gazze’deki trajediye ve Filistin halkının hak ettiği statüye çevirmesine öncülük ediyor. Uluslararası toplumun vereceği yanıt, Filistin meselesinde adaletin tesis edilip edilmediğinin kritik bir ölçütü olarak kabul edilecek.