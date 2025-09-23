Laricani: İran, füzelerin menzilinden taviz vermeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin müzakere etmediği yönündeki iddiaları “yalan” olarak nitelendirdi. Laricani, İran’ın askeri saldırıya uğradığı durumlarda bile müzakere sürecini sürdürdüğünü hatırlattı.

Laricani, İran’ın “menfaatlerini koruyan mantıklı ve adil her teklife açık olduğunu” belirterek, Avrupa ve Rusya’dan iki teklif aldıklarını açıkladı. Her iki teklifin de bazı çekincelerle kabul edildiğini, müzakereler için 6 aylık bir süre belirlendiğini, ancak diğer tarafların sözlerini tutmadığını ve “tetik mekanizması” uygulamasını sürdürdüğünü söyledi.

ABD’nin ilk önerisi ise Laricani’ye göre “onur sahibi hiçbir insanın kabul edemeyeceği” bir şart içeriyordu: İran füzelerinin menzilini 500 kilometrenin altına düşürmek. Laricani, diğer tarafların kabul edilemez taleplerle nükleer anlaşmayı bozduğunu ve anlaşmanın bugün kendi lehlerine olan maddelerini suistimal ettiklerini vurguladı.

Laricani, İran’ın müzakerelerden hiçbir zaman kaçmadığını, diğer tarafın ise müzakereyi “kendi hedeflerini gerçekleştirme” aracı olarak kullandığını belirtti. Ülkesinin ulusal güvenlik ve çıkarlarından asla taviz vermeyeceğini söyledi. Füzelerin menzili konusundaki kararlılıklarının İsrail’in yıkıcı politikalarıyla doğrudan çatıştığını vurguladı.

Aynı zamanda, Laricani, İran’ın bölgedeki tüm ülkelerle siyasi, ticari ve güvenlik alanlarında işbirliğine açık olduğunu ve bu politikanın süreceğini açıkladı.

Tetkik edilen “tetik mekanizması” konusunda, Laricani İran’ın müzakereler yoluyla çözüm aradığını ancak diğer tarafların engeller çıkardığını ve hırslarını ön planda tuttuğunu belirtti. Fransa’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı aracılığıyla tetik mekanizmasının geri çekileceği vaadinde bulunduğunu, ancak sözünü tutmadığını ifade etti. Laricani, İran’ın Mısır’da yapılan anlaşmayı, nükleer tesislere yönelik saldırı sonrası özel işbirliği düzenlemeleri gereği imzaladığını açıkladı.