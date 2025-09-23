  1. Ana Sayfa
Kassam Tugayları: Siyonist İsrail tanklarını imha ettik

23 Eylül 2025 - 23:49
News ID: 1730574
Kassam Tugayları: Siyonist İsrail tanklarını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinde dün işgalci İsrail askerleri ile girdikleri çatışmada askerlere kayıplar verdirdiğini bildirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin Gazze kent merkezinin farklı noktalarında ilerleyen katil İsrail askerleri ile çatıştığı ve askeri araçların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kassam mensuplarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan çevresinde, daha önce ordunun geçen ağustos başlarında sonlandırdığı “Gideon'un Savaş Arabaları I” ismi verilen saldırılar kapsamında konuşlandığı bölgede, bazı askerleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde bir İsrail tankının "Yasin 105" isimli roketle hedef alındığı kaydedildi.

