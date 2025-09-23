Kassam Tugayları: Siyonist İsrail tanklarını imha ettik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin Gazze kent merkezinin farklı noktalarında ilerleyen katil İsrail askerleri ile çatıştığı ve askeri araçların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kassam mensuplarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan çevresinde, daha önce ordunun geçen ağustos başlarında sonlandırdığı “Gideon'un Savaş Arabaları I” ismi verilen saldırılar kapsamında konuşlandığı bölgede, bazı askerleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi. Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde bir İsrail tankının "Yasin 105" isimli roketle hedef alındığı kaydedildi.