İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi, Rusya'dan Su-35, MiG-35, MiG-29 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemlerinin tesli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, Rusya'dan aldığı gelişmiş savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin teslimatına başladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesinin açıklamasına göre, Rusya'dan sipariş edilen Su-35, MiG-35 ve MiG-29 tipi savaş uçakları ile S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı sürecine girildi.

Su-35 ve MiG-35 savaş uçakları, Rus yapımı çok rollü, yüksek manevra kabiliyetine sahip 4.5 nesil savaş uçakları olarak tanınıyor. Bu uçaklar, İran’ın mevcut hava kuvvetlerinin kapasitesini önemli ölçüde artıracak. MiG-29 ise daha çok avcı uçak sınıfında yer alan ve uzun yıllardır birçok ülkenin envanterinde olan başarılı bir model.

Bunun yanı sıra, S-400 hava savunma sistemi, dünyanın en gelişmiş hava ve füze savunma sistemlerinden biri olarak gösteriliyor ve uzun menzilli tehditleri etkisiz hale getirme kapasitesine sahip. Sistemin İran envanterine girmesi ile ülkenin hava savunma kabiliyeti bir üst seviyeye taşınmış olacak.

Uzmanlar, bu teslimatların İran-Rusya savunma iş birliğini derinleştirdiğini, bölgedeki güç dengelerinde yeni değişikliklerin yaşanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, teslim edilen sistemlerin İran’ın ulusal güvenliği ve caydırıcılık kapasitesi açısından stratejik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Rusya’dan gelen bu askeri teknoloji transferleri, İran’ın uzun süredir devam eden yaptırımlarla mücadelede savunma alanında kendi başına ayakta kalma stratejisinin de bir parçası olarak görülüyor. Tedarik edilen ekipmanların İran ordusunda ne zaman tam kapasite ile kullanıma gireceği ve bu sistemlerin eğitim süreçlerinin ne kadar süreceği ise önümüzdeki dönemde takip edilmesi gereken önemli konular arasında yer alacak.