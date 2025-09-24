Avrupalı Akademisyenlerden İsrail İşbirliklerine Sert Tepki: Gazze'deki Operasyonlar "Soykırım Harekatı"

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avrupa’nın önde gelen akademisyenleri, Gazze’de devam eden çatışmalar ve İsrail’in operasyonlarını "soykırım harekatı" olarak tanımlayarak, kıta genelindeki üniversitelere İsrailli akademik kurumlarla olan işbirliklerini sona erdirme çağrısında bulundu. Akademik çevrelerden gelen bu sert açıklama, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü askeri harekatın yol açtığı insani kriz ve suçlamaların ardından geldi.

Akademisyenler yayımladıkları ortak deklarasyonda, İsrailli kurumlarla sürdürülen akademik projelerin, savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine dolaylı da olsa destek sağladığı görüşünü savundu. Bu işbirliklerinin devam etmesinin, uluslararası hukuka ve akademik etik kurallarına aykırı olduğunu vurguladılar.

Deklarasyonda, Gazze’de sivil yerleşim alanlarının hedef alınması ve ağır insani kayıpların yaşanmasının derin endişeyle karşılandığı ifade edildi. Ayrıca, akademik camianın sosyal sorumluluğu gereği bu tür işbirliklerini sorgulaması ve barış ile adalet temelinde hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Bu çağrı, Avrupa’daki bazı üniversitelerde İsrailli üniversitelerle olan ortak programların ve projelerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Akademisyenler, işbirliklerinin sona erdirilmesinin, bölgedeki insan hakları ihlalleri karşısında güçlü bir duruş sergilemek anlamına geleceğini belirtiyor.

İsrail tarafından yapılan resmi bir açıklamada ise bu akademik çağrılara dair bir yanıt henüz gelmedi. Ancak bölgesel ve uluslararası kamuoyunda yaşanan bu gelişme, akademi dünyasının politik olaylara daha fazla müdahil olduğuna dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.