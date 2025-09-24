Trump'ın Gazze Stratejisi: Arap Ülkelerine Asker Gönderme Baskısı ve Netanyahu’nun Barış Planlarını Engelleme İddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de süren çatışmaları sona erdirme planı çerçevesinde Arap ülkelerine asker gönderme baskısı yaptığı iddiaları, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Trump’ın bu politikasının amacı, İsrail'e zaman kazandırmak ve bölgedeki çatışmaları kendi çıkarları doğrultusunda dengelemek olarak değerlendiriliyor.

Güvenlik ve Ortadoğu uzmanlarının görüşlerine göre, Trump’ın Arap devletlerine yönelik askeri müdahale çağrısı, bölge ülkeleri arasında ciddi gerilimlere yol açabilecek riskli bir strateji. Arap ülkeleri ise bu tür bir baskıya karşı temkinli yaklaşmakta ve iç siyasi denge ile halk tepkilerini göz önünde bulundurmaktadır.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politik duruşu da uzmanların analizlerine ışık tutuyor. Netanyahu’nun siyasi geleceğini korumak için her türlü barış planını sabote edeceği öngörülüyor. İsrail’de mevcut hükümetin savaş ve güvenlik politikaları, barış sürecine engel teşkil eden tutumlarıyla dikkat çekiyor. Bu bağlamda Netanyahu’nun, bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda engelleme ihtimalinin yüksek olduğu yorumlanıyor.

Analistler, Trump’ın hamlesinin gerçekte ne kadar uygulanabilir olacağı ve Arap ülkelerinin buna nasıl cevap vereceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtiyor. Ayrıca, bu stratejinin bölgedeki ağırlıklı güç dengelerini nasıl etkileyeceği ve uzun vadede Ortadoğu barış sürecine etkileri dikkatle izlenecek.

Sonuç olarak, Trump’ın asker gönderme baskısı Arap ülkeleriyle ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatabilirken, Netanyahu’nun barış sürecini sabote etme politikası, bölgedeki çatışmaların daha da derinleşme riskini taşıyor. Uluslararası toplumun ve bölge aktörlerinin bu gelişmelere vereceği tepki, sürecin kaderini belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.