Google Sumud Filosu haberlerinde "terörizm" etiketini öne çıkarıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransız siyaset bilimci Thomas Guénolé, şu anda Gazze’ye doğru yol almakta olan “Sumud Filosu”nda bulunduğunu belirterek, Google’ın bu filonun yolcularını doğrudan hedef haline getirdiğini açıkladı.

Guénolé, son günlerde Google aramalarında sahte belgelerin en üst sıralarda çıktığını ve bu belgelerde Sumud Filosu’nun “terörist” olarak etiketlendiğini belirtti. Fransız akademisyen, “Bu dezenformasyon içerikleri, katil İsrail’in Google ile yaptığı 45 milyon dolarlık propaganda anlaşmasının bir parçası olarak yayımlanıyor” dedi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan bu uluslararası filonun tamamen sivil, barışçıl ve insani bir girişim olduğunu vurgulayan Guénolé, “Google’ın bu tutumu, Gazze’ye gıda ve tıbbi yardım götüren gönüllülerin canını riske atıyor” ifadelerini kullandı.

Filo, Brezilya, Güney Afrika, İspanya ve İrlanda gibi birçok ülkenin desteğini alırken, Guénolé, bu girişimin küresel dayanışmanın bir örneği olduğunu kaydetti.

Sümud Filosu, yani “Direniş ve Dayanışma Filosu”, bugüne kadar oluşturulmuş en büyük uluslararası deniz konvoyu olarak dikkat çekiyor. 50 gemi ve tekneden oluşan bu dev filo, 44 ülkeden gelen heyetleri taşıyor.

Yardım filosu İspanya’dan yola çıktı; Tunus ve Yunanistan limanlarında da farklı ülkelerden gemi ve heyetler konvoya katıldı. Filonun nihai hedefi, İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye insani yardımları ulaştırmak ve işgalin yarattığı insani felakete karşı uluslararası bir ses yükseltmektir.