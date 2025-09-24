Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’dan İsrail’e Barış Şartı: “Saygı ve Güvenlik Garantisi Olmadan Barış Olmaz”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, Ortadoğu barış sürecine ilişkin önemli mesajlar içeriyor. Subianto, gerçek ve kalıcı barışın sağlanabilmesi için İsrail’e saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, bu saygının temelinde İsrail’in güvenliğinin garanti altına alınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu yaklaşım, Endonezya gibi Müslüman dünyasının önemli bir aktöründen gelen barış söylemi bakımından dikkat çekici. Geleneksel olarak Filistin yanlısı tutumuyla bilinen Endonezya, Subianto’nun ifadesiyle hem İsrail’in güvenlik endişelerini tanıma hem de iki taraflı saygı çerçevesinde çözüm arayışını destekleme yönünde bir adım atmış oldu.

Uzmanlar, Subianto’nun sözlerini bölgedeki karmaşık güç dengeleri ve tarafların karşılıklı güven sorunları bağlamında değerlendirmekte. İsrail için güvenlik, varoluşsal bir mesele olarak öne çıkarken, Filistin ve Arap dünyası için ise ulusal hakların ve bağımsızlığın tanınması öncelikli. Endonezya’nın bu dengeyi gözeten açıklaması, barış müzakerelerinde daha yapıcı ve kapsayıcı bir dil kullanımına işaret ediyor.

Ancak, barış için bu yaklaşımın pratik hayatta nasıl karşılık bulacağı soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. İsrail’in güvenlik garantileri konusunda bölgede yeterli güvenceyi sağlamak ve Filistin’in haklarını gözetmek, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olarak görülüyor.

Subianto’nun açıklaması, diplomatik alanda diğer Müslüman ülkeler ile İsrail arasında köprü kurma potansiyeli taşırken, aynı zamanda barış sürecinin zorluklarına da işaret ediyor. Bu dengeyi tutturmak ve tarafları uzlaştırmak için hem bölgesel hem küresel aktörlerin iş birliğine ihtiyaç duyuluyor.

Sonuç olarak, Endonezya Cumhurbaşkanı’nın barışa dair mesajları, Ortadoğu’daki mevcut çatışma dinamiklerine alternatif bir bakış açısı sunuyor. Ancak gerçek barışın sağlanabilmesi için siyasi irade, karşılıklı güven ve somut adımların bir arada yürütülmesi kritik önem taşıyor.