Hizbullah: İsrail var oldukça direniş sürecek, silahsızlanma tartışmaları beyhudedir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Parlamentosu’ndaki Direnişe Sadakat Bloku milletvekillerinden Rami Ebu Hamdan, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ebu Hamdan, yaptığı açıklamada Lübnan’ın son derece kritik ve zorlu bir siyasi süreçten geçtiğini belirterek, mevcut hükümetin hem siyasi hem de ekonomik politikalarının ABD’nin baskılarına boyun eğme yönünde ilerlediğini söyledi.

Hükümetin defalarca Amerikan-İsrail dayatmalarına teslim olduğunu vurgulayan Hizbullah milletvekili, “Direniş, vatanın tek gerçek güvencesidir. İsrail rejimi var oldukça direniş de var olacaktır. Bu silah teslim edilmeyecek, asla gaspedilmeyecek.” dedi.

Ebu Hamdan, şehit direniş komutanı İmad Muğniye’nin çizdiği hedefin bugün de geçerli olduğunu belirterek, “Direnişin amacı açıktır: İsrail’in yok edilmesi. Bu stratejik tutum asla değişmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah milletvekili, “Herhangi bir siyasi çevrenin veya hükümetin, direnişin gücünü azaltmaya ya da tehdit etmeye yönelik aldığı kararlar yanlış ve kabul edilemezdir. ABD’nin baskısıyla alınan kararlar –örneğin siyonist esirlerin veya işbirlikçilerin serbest bırakılması– Lübnan anayasasının ihlalidir ve açıkça teslimiyet anlamına gelir.” diye konuştu.

“Ekonomik tavizler ülkenin egemenliğini tehdit ediyor”

Ebu Hamdan, hükümetin ekonomi alanındaki tartışmalı adımlarını da sert bir dille eleştirdi. Starlink anlaşmaları, deniz yetki alanlarındaki tavizler ve petrol-gaz haklarının yabancılara verilmesi gibi adımların, ülkenin egemenliğini zedelediğini ve ekonomik krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.

Hizbullah milletvekili, geçmiş tecrübelerin de gösterdiği üzere, İsrail’in ya da onun Amerikan hamisinin dayattığı hiçbir planın Lübnan’ı ve halkını korumadığını vurguladı.

“Direniş kendi başına büyük kazanımlar elde etmiştir. Bu güç, sadece Lübnan’ı değil, aynı zamanda Gazze’deki siyonist saldırılara karşı Filistinlilerin haklarını da savunmuştur. Tüm dünya, siyonist işgalin bütün vahşetine rağmen Filistin halkının direnişini ve sebatını gördü.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.