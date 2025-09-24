Küresel Sumud Filosu Gazze’ye Yardım İçin Akdeniz’de 12 Saldırıya Rağmen Yola Devam Ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Küresel Sumud Filosu (GSF) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’de Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla faaliyet gösteren dokuz geminin çeşitli saldırılarla karşılaştığı belirtildi. GSF yetkilileri, gemilere düzenlenen 12 farklı saldırı kapsamında dron tacizleri, iletişim hatlarının kesilmesi ve patlamalar yaşandığını kaydetti.

Bu saldırılar, bölgedeki gergin ortamın ve insani yardım operasyonlarının karşılaştığı zorlukların somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. GSF, yaşanan tehditlere rağmen yardım misyonundan vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, Gazze’deki sivillere ulaşmak için kararlı olduklarını ifade etti.

Uzmanlar, GSF’nin maruz kaldığı saldırıların bölgedeki siyasi ve askeri gerilimin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Yardım filolarının hedef alınması, insani yardımların ulaştırılmasını engelleme stratejisinin bir yansıması olarak görülüyor ve bu durum, uluslararası hukuk ve insani haklar açısından ciddi endişelere yol açıyor.

Ayrıca, yaşanan iletişim kesintileri ve dron tacizleri, operasyonların koordinasyonunu zorlaştırırken, bölgedeki güvenlik durumunun ne kadar riskli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Filonun ileriye dönük planları arasında, yardım gemilerinin güvenli şekilde Gazze limanlarına ulaşmasını sağlamak için uluslararası destek arayışının da bulunduğu belirtiliyor.

Küresel Sumud Filosu’nun karşılaştığı zorluklar, Akdeniz’de insani yardım çabalarının önünde büyük engeller olduğunu ortaya koyuyor. Ancak filonun kararlılığı, bölgedeki insani dramın uluslararası alanda görünür kalması ve destek bulması açısından kritik önemde. Uluslararası toplumun bu konuda daha aktif ve somut adımlar atması gerektiği vurgulanıyor.