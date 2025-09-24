İranlı komutan: İsrail ABD ve NATO olmadan var olamaz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ordusu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmada, 8 yıllık Kutsal Savunma’nın (İran-Irak Savaşı) İran tarihinin en önemli dönüm noktası olduğunu belirterek, bu direnişin halkın fedakârlığı ve liderliğin kararlılığı sayesinde zaferle sonuçlandığını vurguladı.

Seyyari, Batı ve Doğu’nun topyekûn desteğini alarak İran’a saldıran Saddam rejiminin, İran halkının iman dolu direnişi karşısında hezimete uğradığını söyledi. Halkın ve silahlı kuvvetlerin omuz omuza verdiği bu mücadelenin, ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruduğunu ifade etti.

Amiral Seyyari, bugünün şartlarını 8 yıllık savaşa benzeterek, Batı’nın o dönemde Saddam’ı, bugün ise siyonist rejimi aynı şekilde desteklediğini belirtti. “O gün Doğu ve Batı Saddam’ın arkasında durdu, bugün ise ABD ve NATO, İsrail’in arkasına dizilmiş durumda. Bu rejim, Batı’nın desteği olmadan tek başına savaşamaz. Ne stratejik derinliği var, ne nüfusu, ne de güçlü bir ekonomisi. Siyonistlerin tüm varlığı Batı’nın askeri desteğine bağlıdır” dedi.

Seyyari, İsrail’in son saldırılarında hapishaneleri ve sivil merkezleri hedef almasının, aslında içeride kaos çıkarmak ve halkı birbirine düşürmek amacı taşıdığını söyledi. Ancak bu planların, İran halkının birliği ve direnişiyle boşa çıkarıldığını ifade etti.

Amiral, 12 günlük son savaş ile 8 yıllık savunma arasında dört benzerlik bulunduğunu da kaydetti: her iki saldırının da İslam Devrimi’ni kırma ve İran’ın toprak bütünlüğünü tehdit etme amacı taşıdığını, düşmanın dış destekle sahaya sürüldüğünü, küresel güçlerin doğrudan devreye girdiğini ve sonunda İran’ın direnişinin galip geldiğini söyledi.

Seyyari ayrıca şehadet kültürünün ordunun ve halkın en büyük gücü olduğunu belirterek, “Bizim için şehadet bir kayıp değil, izzetin ve direnişin sembolüdür. Eğer bu direniş ve fedakârlık olmasaydı, ülkemizin bağımsızlığı ciddi tehlikelerle karşılaşırdı. Bugün ABD ve siyonistlerin hayalleri, halkın iradesi ve silahlı kuvvetlerimizin kahramanlığı sayesinde mezara gömülmüştür” dedi.