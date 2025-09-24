ABD'li Temsilci: HTŞ-İsrail normalleşme anlaşması çok yakın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin Suriye ve Lübnan Özel Temsilcisi Tom Barak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada, HTŞ rejimi ile İsrail işgal rejimi arasında, Suriye'nin ağır silahlarını sınır bölgesinden uzaklaştırması koşuluyla bir sözde "gerginlik azaltma" adı altında normalleşme anlaşmasına yaklaşıldığını duyurdu.

Barak, bu anlaşmanın tarafların müzakerelerini sürdürdüğü bir güvenlik anlaşmasının ilk adımı olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflar arasında bu hafta açıklanabilecek bir anlaşma sağlamayı hedeflediğini, ancak yeterli ilerleme kaydedilmediğini ve Yahudi yeni yılı tatillerinin süreci yavaşlattığını ifade etti.

Haberde ayrıca, Esad yönetiminin devrilmesi ve katil İsrail ordusunun Şam yönetimine ait hayati ve askeri altyapıları hedef alan saldırılarının ardından yaşanan gergin ayların sonrasında, son haftalarda Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması imzalanma ihtimalinin gündeme geldiği aktarıldı. HTŞ rejimi lideri Colani, bu anlaşma çerçevesinde Tel Aviv'e kayda değer tavizler vermeyi kabul ettiği iddia edildi.

İsrail'in Taslağı: Güney Suriye'nin Dört Bölgeye Bölünmesi

Öne sürülen plana göre, katil İsrail'in teklifi, güney Suriye'nin, İsrail'in hava üstünlüğü ve kontrolünün geçerli olduğu sınırları ve kısıtlamaları belirli dört bölgeye ayrılmasını öngörüyor. Bu modelin amacı, Suriye'nin güneydeki askeri kapasitesini kısıtlamak, sürekli izleme ve gözetleme imkanı sağlamak ve katil İsrail lehine demografik ve güvenlik değişiklikleri yaratmak olarak belirtiliyor. Bu durumun sadece askeri değil, özellikle Filistinli mülteciler üzerinde önemli insani ve demografik sonuçları olacağı ifade ediliyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, HTŞ rejiminin, Suriye'nin bir kısmını işgal eden İsrail güçleriyle normalleşme sürecine girme çabaları ağır eleştirileri beraberinde getiriyor. Suriye topraklarının halen işgal altında olduğu bir dönemde, işgalci bir güçle her türlü normalleşme girişimi, Suriye halkının mücadelesine ve egemenlik haklarına vurulmuş bir darbe olarak görülüyor.

HTŞ rejiminin bu tutumu, Suriye'deki direniş söylemini temsil ettiğini iddia eden bir yapılanma için derin bir çelişki oluşturuyor. İşgal devam ederken normalleşmeyi tartışmak, Suriye davasına ihanet anlamına gelmekte ve bölgesel dengeleri daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu sürecin, Suriye'nin bölünmesine ve İsrail'in güvenlik endişelerine meşruiyet kazandırmaya hizmet eden bir adım olabileceği endişesi taşınmaktadır.